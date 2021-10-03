Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 19:05
18:59
Происшествия
Первые результаты вскрытия погибших в подмосковном приюте собак ожидают во вторник
18:59
Общество
Врач Петрова предупредила о появлении «сахарного лица» у любителей конфет и шоколада
18:56
Экономика
Иран намерен восстановить работу своего реактора на тяжелой воде
18:52
Шоу-бизнес
Звезда мюзиклов Анастасия Макеева пожаловалась на потерю памяти после нервного срыва
18:50
Весь мир
Новый посол Великобритании в Хартуме приступил к выполнению обязанностей
18:46
Весь мир
Верховный суд США поддержал обязательную вакцинацию
18:46
Политика
Саакашвили впечатлили местные выборы в Грузии
18:41
Общество
В Орегонский зоопарк привезли редкого черного носорога
18:41
Шоу-бизнес
Юлия Волкова подтвердила информацию о трибьюте «Тату»
18:39
Спорт
Петербургский «Зенит» впервые с марта проиграл в РПЛ
Все новости

Юлия Волкова подтвердила информацию о трибьюте «Тату»

  /   Обновлено: 03 октября 2021 18:50
Шоу-бизнес
Юлия Волкова подтвердила информацию о трибьюте «Тату»
instagram.com  /  @official_juliavolkova

Москва, 3 октября. Солистка «Тату» Юлия Волкова записала небольшое видеообращение к поклонникам. Певица подтвердила информацию о предстоящем трибьюте скандальному дуэту.

Волкова назвала сроки трибьюта «Тату» на своей странице в Instagram. В концерте примут участие обе солистки коллектива, которые много лет не выступали вместе.

«Подтверждаю — официальный трибьют группы «Тату» состоится весной 2022 года с участием Лены Катиной и меня», — объявила певица.

Однако это не единственная радостная новость для поклонников дуэта. По словам Волковой, любителей группы ждет сериал о «Тату». Обе солистки примут участие и в работе над этим проектом.

Певица также попросила подписчиков указать в комментариях, кого бы они хотели видеть на концерте. Многие пользователи соцсети желали бы увидеть на сцене экс-солистку группы Serebro Ольгу Серябкину.

 

Примечательно, что собственный трибьют «Тату» планировали устроить в этом году композитор Сергей Галоян и продюсер Елена Кипер. Ни Волкова, ни Катина не собирались участвовать в этом мероприятии. Когда стало известно о весеннем трибьюте, Галоян запретил Катиной исполнять хиты «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Волкова подтвердила информацию о трибьюте «Тату»
волкова тату катина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru