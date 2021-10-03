Юлия Волкова подтвердила информацию о трибьюте «Тату»

Москва, 3 октября. Солистка «Тату» Юлия Волкова записала небольшое видеообращение к поклонникам. Певица подтвердила информацию о предстоящем трибьюте скандальному дуэту.

Волкова назвала сроки трибьюта «Тату» на своей странице в Instagram. В концерте примут участие обе солистки коллектива, которые много лет не выступали вместе.

«Подтверждаю — официальный трибьют группы «Тату» состоится весной 2022 года с участием Лены Катиной и меня», — объявила певица.

Однако это не единственная радостная новость для поклонников дуэта. По словам Волковой, любителей группы ждет сериал о «Тату». Обе солистки примут участие и в работе над этим проектом.

Певица также попросила подписчиков указать в комментариях, кого бы они хотели видеть на концерте. Многие пользователи соцсети желали бы увидеть на сцене экс-солистку группы Serebro Ольгу Серябкину.

Примечательно, что собственный трибьют «Тату» планировали устроить в этом году композитор Сергей Галоян и продюсер Елена Кипер. Ни Волкова, ни Катина не собирались участвовать в этом мероприятии. Когда стало известно о весеннем трибьюте, Галоян запретил Катиной исполнять хиты «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».