Петербургский «Зенит» впервые с марта проиграл в РПЛ

Санкт-Петербург, 3 октября. «Зенит» потерпел поражение от «Сочи» в домашнем матче чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Матч РПЛ «Зенит» — «Сочи», который проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершился волевой победой гостей. Незадолго до перерыва счет в игре открыл форвард Артем Дзюба, поразив ворота Сослана Джанаева ударом головой. Во втором тайме нападающий «Сочи» Матео Касьерра воспользовался ошибкой защитников и голкипера «Зенита» Станислава Крицюка. Форвард отправил мяч в пустые ворота хозяев, установив равенство на табло. Победу гостям на 71-й минуте матча принес Сергей Терехов. Защитник нанес удар с близкого расстояния, с которым не справился Крицюк.

«Сочи» впервые в истории победил «Зенит», который не проигрывал в РПЛ с марта. Команда Владимира Федотова набрала 18 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. «Зенит» с 23 баллами в активе остался на первой строчке.