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Кризис способен усугубить ситуацию на европейском энергетическом рынке
Экономика
Кризис способен усугубить ситуацию на европейском энергетическом рынке
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 октября. Аналитики польского издания Rzeczpospolita ожидают худшего для европейского газового сектора.

Стоимость природного газа вышла за пределы 1100 долларов за тысячу кубометров. Подобных исторических максимумов Европа еще не видела, поэтому некоторые эксперты даже боятся предположить, как будет развиваться ситуация дальше.

Эксперт в области энергетики из Украины Валентин Землянский считает, что текущая обстановка сложилась из-за реализации проекта «Северный поток — 2», запуск которого искусственно тормозят в Старом свете, а российский «Газпром» пытается отгородить газопровод от норм Третьего энергопакета ЕС.

Журналист из Польши Ивона Трусевич акцентирует внимание на том, что похожих ситуаций еще не было в регионе, из-за чего выражает серьезную озабоченность по поводу будущего энергорынка. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин полагает, что реалии объясняются психологической особенностью биржевых площадок, ошибками «зеленого» энергоперехода, а также фактическим перетеканием главных поставщиков сжиженного природного газа в Азию, где за СПГ предлагают лучшую цену.

Экстремально высокие цены на энергоносители могут через некоторое время затронуть и другие категории продукции, а также услуг, прогнозируют аналитики.

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Газпром европа землянский природный газ
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