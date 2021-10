Верховный суд США поддержал обязательную вакцинацию

Нью-Йорк, 3 октября. Судья Верховного суда США Соня Сотомайор отказалась отменить обязательную вакцинацию для учителей и персонала школ Нью-Йорка. Она не стала комментировать свое решение.

U.S. Supreme Court Justice Sotomayor denies an emergency application filed by a group of New York teachers, refusing to block an order requiring them to have at least one Covid vaccine before returning to the classroom. https://t.co/nQpyCyAH00