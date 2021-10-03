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Верховный суд США поддержал обязательную вакцинацию
Весь мир
Верховный суд США поддержал обязательную вакцинацию
flickr.com  /  Kevin Case

Нью-Йорк, 3 октября. Судья Верховного суда США Соня Сотомайор отказалась отменить обязательную вакцинацию для учителей и персонала школ Нью-Йорка. Она не стала комментировать свое решение.

Учителя, не согласные с решением штата об обязательной вакцинации от COVID-19, в четверг подали заявление в Верховный суд, потому что нижестоящие инстанции отклонили их предыдущие просьбы. Юристы, представляющие персонал школ, указали в иске, что министерство образования и министерство здравоохранения используют «неконституционную меру» в отношении преподавателей. Речь идет о нескольких тысячах работников государственных школ, которые будут вынуждены уйти в отставку из-за обязательной вакцинации.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в августе, что около 148 тыс. школьных работников должны будут получить, по крайней мере, первую дозу вакцинации от COVID-19 к сентябрю. Решение распространяется на других сотрудников образовательных учреждений, а также на полицейских и остальных госслужащих. По состоянию на пятницу — 1 октября 88% учителей получили свою дозу вакцины.

В конце сентября десятки полицейских в штате Массачусетс подали заявления на увольнение из-за обязательной вакцинации от COVID-19.

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