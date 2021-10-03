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Летчик-испытатель Фролов заявил о высокой автономности действий нового беспилотника «Охотник»
Армия
Летчик-испытатель Фролов заявил о высокой автономности действий нового беспилотника «Охотник»
youtube.com  /  Prt Scr

Москва, 3 октября. Новейший российский авиационный комплекс С-70 «Охотник» не будет подвергаться пилотированию во время своих миссий, сообщил заслуженный летчик-испытатель Евгений Фролов.

Оборудование для ручного управления имеется на борту тяжелого БПЛА С-70 «Охотник» только на срок проведения государственной программы испытаний, объяснил пилот в интервью телеканалу «Звезда».

«Он все сам должен делать, даже если потеряет связь со мной, он сам заканчивает маршрут, прилетает и садится. Если что-то пошло не так — он переходит в запасной аварийный режим, в котором он тоже возвращается сам», — подчеркнул Фролов высокую автономность будущих действий российского БПЛА.

Ранее главный конструктор С-70 «Охотник» Сергей Бибиков рассказал об особенностях устройства системы управления данного БПЛА, которая обеспечивает гарантированное возращение аппарата на аэродром при полном отсутствии связи с командным центром.

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