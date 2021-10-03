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Михаил Горевой считает работу Богомолова «испражнением в душу»
Общество
Михаил Горевой считает работу Богомолова «испражнением в душу»
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 3 октября. Актер и педагог Михаил Горевой крайне нелестно отозвался о работе режиссера Константина Богомолова в Театре на Малой Бронной.

Артист негативно относится к современным экспериментам на театральной сцене. Особенно его возмутила постановка «Норма» по роману Владимира Сорокина, которую показали в Театре на Малой Бронной. По словам Горевого, современные театральные деятели многое оправдывают своим видением.

«Вот какие-то дядьки ходят по сцене, падают, умирают, потом встают, а человек уходит на всю жизнь с расцарапанной душой. Важно, что ты сделаешь с этой душой. Ты туда испражняться станешь, как сейчас можно?» — возмутился актер в эфире YouTube-шоу Дианы Кади.

Постановка «Норма» вызвала массу критических отзывов среди зрителей, поскольку актеры на сцене изображали поедание фекалий. Как отметил Горевой, таким образом зрителю буквально «испражнились в душу». Актеру не нравится происходящее не только в театре Богомолова, но и на сцене МХАТ имени Горького, где выступала певица Ольга Бузова.

Ранее творчество Константина Богомолова жестко раскритиковала вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина. По ее мнению, то, чем занимается режиссер — это не искусство. Заодно артистка прошлась и по супруге Богомолова — журналистке и телеведущей Ксении Собчак.

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