Стоимость недвижимости стабилизируется в России

Москва, 3 октября. Отечественный жилищный рынок перешел к замедленному росту цен.

Аналитики рынка указывают, что сейчас сфера недвижимости характеризуется скорее формальным ценовым ростом, нежели чем настоящим подорожанием «квадратов». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ценник на «первичке» остается в фазе роста, но фактически девелоперы предлагают все больше пакетов со значительными скидками, отмечают эксперты. Например, обе столицы показывают околонулевую, либо отрицательную коррекцию. Ожидается, что в будущем цены продолжат стабилизироваться.

Средняя цена на новостройки в начале месяца достигла 110,3 тыс. рублей за «квадрат» (+1,2% к сентябрю). Прирост в годовом выражении достиг 33,5%, свидетельствуют данные ЦИАН. Больше всего, по информации компании, в сентябре выросли в цене новостройки Уфы (+8%, до 98,7 тыс. рублей за кв. м). Далее расположился Краснодар (+4%, до 131,4 тыс. рублей за квадратный метр).

Московское первичное жилье продается в среднем по 284,5 тыс. рублей за «квадрат», что равняется сентябрьскому значению и демонстрирует прибавку в 34% к октябрю 2020 года. Квадратный метр в новостройках Петербурга реализуют за 167 тыс. рублей (-1% к сентябрю и +23% к прошлому октябрю). Консалтинговая компания JLL выяснила, что инвестиции в недвижимость Северной столицы выросли в 2021 году в два раза.