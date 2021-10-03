Переводчица президента России раскрыла нюансы работы с Путиным

Москва, 3 октября. Большие трудности для переводчиков на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена создало поведение журналистов.

Переговоры лидеров двух государств вызывают интерес у представителей прессы, напомнила секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД России Дарья Мандрова в эфире телеканал «Россия-1». Больше всего работу переводчиков осложняет ажиотаж.

«Именно ажиотаж, наверное, больше всего осложняет работу переводчика», — подчеркнула переводчица Путина.

На переговорах двух президентов хаос возник из-за поведения американских делегатов, которые криками пытались упорядочить работу журналистов. Из-за этого трудности возникли даже у лидеров государств. Перевод вступительного слова осложняется щелчками камер. Даже в таких условиях Мандровой удалось справить со своими обязанностями.

Работа с первыми лицами государства требует превосходного знания языка, острого ума, находчивости и хорошей физической подготовки, рассказала ранее Мандрова.