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Переводчица президента России раскрыла нюансы работы с Путиным

  /   Обновлено: 03 октября 2021 18:04
Общество
Переводчица президента России раскрыла нюансы работы с Путиным
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 октября. Большие трудности для переводчиков на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена создало поведение журналистов.

Переговоры лидеров двух государств вызывают интерес у представителей прессы, напомнила секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД России Дарья Мандрова в эфире телеканал «Россия-1». Больше всего работу переводчиков осложняет ажиотаж.

«Именно ажиотаж, наверное, больше всего осложняет работу переводчика», — подчеркнула переводчица Путина.

На переговорах двух президентов хаос возник из-за поведения американских делегатов, которые криками пытались упорядочить работу журналистов. Из-за этого трудности возникли даже у лидеров государств. Перевод вступительного слова осложняется щелчками камер. Даже в таких условиях Мандровой удалось справить со своими обязанностями.

Работа с первыми лицами государства требует превосходного знания языка, острого ума, находчивости и хорошей физической подготовки, рассказала ранее Мандрова.

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переводчица мандрова путен
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