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Алжир закрыл воздушное пространство для французской военной авиации
Весь мир
Алжир закрыл воздушное пространство для французской военной авиации
Prt Scr facebook.com  / 

Алжир, 3 октября. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун решил закрыть воздушное пространство республики для всех французских военных самолетов, направляющихся в регион Сахель в рамках малийской операции «Бархан», сообщили осведомленные источники агентства RT.

Данные меры предприняты после противоречивых заявлений главы европейской страны Эмманюэля Макрона, опубликованных газетой Le Monde и названных властями АНДР вмешательством в ее внутренние дела.

«Это решение серьезно повлияет на военные операции Франции и исправит стратегическую ошибку бывшего президента», — сообщили источники, добавив, что в течение предстоящих двух недель ожидается торможение двустороннего сотрудничества.

Пересечение боевыми самолетами воздушного пространства Алжира для следования в регион Сахель является привилегией, предоставленной Парижу со времен правления Абдельазиза Бутефлики. Она действует на протяжении четырех лет.

В своих заявлениях агентству Le Monde Макрон также сослался на историческое прошлое Франции в АНДР, указав на необходимость переписать историю североафриканской страны как на арабском, так и на берберском языках. Целью он назвал «разоблачение фальсификации фактов турками».

Кроме того, европейский лидер поставил под сомнение существование «алжирской нации до французского колониализма», подчеркнув важность решения этого вопроса для достижения «примирения между народами».

Ранее стало известно, что власти североафриканского государства вызвали своего посла в Париже для проведения консультаций. В отсутствие официального комментария местные СМИ предположили, что данный шаг также связан с недавними заявлениями Макрона.

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