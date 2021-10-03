Капитан Дандыкин: новейший российский ПЗРК «Метка» не обмануть хитрыми уловками

Москва, 3 октября. Российский переносной зенитно-ракетный комплекс «Метка» является дальнейшим развитием лучшего в мире ПЗРК «Верба», считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Специалисты из РФ активно работают над усовершенствованием систем противовоздушной обороны. Одной из задач, которую пытаются решить инженеры, является ликвидация воздушных объектов, применяющих различные приспособления для «обмана» зенитных ракет. Для противодействия таким целям в российских войсках скоро появится новейший ПЗРК «Метка».

Главной особенностью нового образца является специальная головка самонаведения боеприпаса, устойчивая к любым оптическим помехам. Предполагается, что бойцы, вооруженные подобными комплексами, смогут гораздо эффективнее уничтожать различные воздушные угрозы, в частности, беспилотные летательные аппараты. По словам капитана 1-го ранга запаса Василия Дандыкина, который дал комментарий для издания «Народные новости», «Метка» стала дальнейшей ступенью эволюции ПЗРК «Верба», являющегося лучшим в мире. Он подчеркнул, что новое оружие невозможно обвести вокруг пальца хитрыми уловками.

«"Метку" нельзя будет обмануть не только тепловыми приманками, но и оптическими «примочками». Остальное — секрет разработчиков. Словом, "Метка" стреляет метко!» — заявил капитан.

Ранее китайские журналисты назвали другую российскую зенитно-ракетную систему — комплекс С-400, одной из самых лучших в мире. По их словам, американцы всерьез рассчитывают на то, что перспективные бомбардировщики ВВС США B-21 станут «убийцами» ЗРК из России, однако им не стоит на это надеяться.