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ЦАР продемонстрировала позитивную динамику экономического развития
Весь мир
ЦАР продемонстрировала позитивную динамику экономического развития
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 3 октября. Члены Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ) провели сессию, посвященную восстановлению отрасли после пандемии COVID-19. В мероприятии также приняли участие представители комитета по денежно-кредитной политике Банка центральноафриканских государств (BEAC).

Финансисты провели анализ сектора и отметили позитивные перспективы. Так, темпы роста валового внутреннего продукта в 2022 году составят 3,3%. Подобного результата удалось добиться благодаря достижениям в области вакцинации против коронавирусной инфекции.

ЦАР продемонстрировала позитивную динамику экономического развития
wikipedia.org  / Pouyana

Также значительную роль сыграла программа экономических реформ и проект «Второе поколение с МВФ». Последний позволил странам региона подписать с Международным валютным фондом соглашение об индивидуальном финансировании и расширении кредитного механизма.

Ранее премьер-министр Анри-Мари Дондра встретился с предпринимателями и обсудил с ними развитие бизнеса в Центральноафриканской Республике. Это позволит ускорить выход страны из экономически нестабильной ситуации.

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