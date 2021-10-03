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Документы о вмешательстве Великобритании во внутренние дела России попали в Сеть

  /   Обновлено: 03 октября 2021 17:54
Политика
Документы о вмешательстве Великобритании во внутренние дела России попали в Сеть
pixabay.com

Москва, 3 октября. Документы британской правительственной организации Global Britain Fund о вмешательстве Великобритании во внутренние дела России попали в интернет.

В отчетах приводятся заявки СМИ-иноагентов на получение средств от посольства Британии для проведения фейковой информационной кампании в РФ. Также в опубликованных материалах указаны суммы на пропаганду ЛГБТ и развитие сети, которая будет продвигать интересы Лондона в России.

Ранее сообщалось, что Общественная палата РФ зафиксировала беспрецедентный уровень вмешательства в выборы извне. По словам членов ОП РФ, западные страны перешли планку.

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