Инвестор Суверов рекомендовал с осторожностью вкладываться в экономику США

Москва, 3 октября. Текущий год можно назвать удачным для акций США, однако у страны все еще остаются нерешенные проблемы. Об этом заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Прежде всего, по мнению эксперта, которым он поделился с изданием «Прайм», это растущий государственный долг. Еще одним «тревожным звоночком» для Соединенных Штатов стал резкий рост стоимости энергоресурсов.

«Недоинвестирование в сырьевые проекты прошлых лет грозит рисками энергетического кризиса и дальнейшим ростом глобальной инфляции с неминуемым сценарием повышения процентных ставок и банкротств предприятий зомби, паразитировавших на дешевых деньгах. Есть и социальные издержки для населения — увеличение выше инфляции тарифов на электроэнергию и ЖКХ. Остается только надеяться, что наблюдаемый рост цен на энергоресурсы носит временный характер, и баланс на энергетических рынках скоро будет восстановлен», — считает Суверов.

Резюмируя, инвестиционный стратег отметил, что «не стоит слишком драматизировать ситуацию». Однако на данный момент следует проявить особую осторожность при принятии решения о вложении в американскую экономику.

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