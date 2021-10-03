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Инвестор Суверов рекомендовал с осторожностью вкладываться в экономику США
Экономика
Инвестор Суверов рекомендовал с осторожностью вкладываться в экономику США
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 октября. Текущий год можно назвать удачным для акций США, однако у страны все еще остаются нерешенные проблемы. Об этом заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Прежде всего, по мнению эксперта, которым он поделился с изданием «Прайм», это растущий государственный долг. Еще одним «тревожным звоночком» для Соединенных Штатов стал резкий рост стоимости энергоресурсов.

«Недоинвестирование в сырьевые проекты прошлых лет грозит рисками энергетического кризиса и дальнейшим ростом глобальной инфляции с неминуемым сценарием повышения процентных ставок и банкротств предприятий зомби, паразитировавших на дешевых деньгах. Есть и социальные издержки для населения — увеличение выше инфляции тарифов на электроэнергию и ЖКХ. Остается только надеяться, что наблюдаемый рост цен на энергоресурсы носит временный характер, и баланс на энергетических рынках скоро будет восстановлен», — считает Суверов.

Резюмируя, инвестиционный стратег отметил, что «не стоит слишком драматизировать ситуацию». Однако на данный момент следует проявить особую осторожность при принятии решения о вложении в американскую экономику.

Выход на пенсию сопряжен с сокращением доходов и изменением уровня жизни. Своевременная забота о накоплениях позволит россиянам не испытывать трудностей в пожилом возрасте.

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сша экономика инвестиция
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