Американский политик Бьюкенен: Европа близится к закату

Вашингтон, 3 октября. Мировое будущее сегодня принадлежит Азии. Именно в этом регионе находятся самые густонаселенные страны, заявил член Республиканской партии Патрик Бьюкенен.

Шесть из девяти ядерных держав находятся на территории Азии. Там же расположены крупнейшие мировые экономики после США. Эти факторы повлияли на переориентацию Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанского региона, уверен Бьюкенен.

По словам политика, Европа близится к закату. Великобритания больше не является частью ЕС. Закреплением этой информации послужило создание нового военного альянса AUKUS.

Кроме того, нелегкие времена наступили и в Германии. Впервые в истории партия ХДС/ХСС набрала лишь четверть голосов в результате парламентских выборов. При этом ни один из возможных канцлеров не обладает авторитетом действующего главы исполнительной власти Ангелы Меркель, подытожил республиканец.

Ранее экс-глава МИД Японии Таро Коно заявил о необходимости создания атомного подводного флота. По его мнению, Токио должен изучить этот вопрос со всех сторон.