Бывший телохранитель Азизы признался другу в убийстве Игоря Талькова

Москва, 3 октября. Актер Николай Лещуков поделился новой информацией, которая может пролить свет на убийство знаменитого певца Игоря Талькова.

Исполнитель песни «Чистые пруды» ушел из жизни 30 лет назад — его застрелили прямо возле гримерки в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Однако точное имя убийцы Талькова до сих пор официально не названо. В преступлении подозревали концертного директора артиста Валерия Шляфмана, которому пришлось из-за этого переехать в Израиль и получить документы на другое имя.

Однако Лещуков утверждает, что вина за смерть исполнителя лежит на его друге, бывшем возлюбленном и телохранителе певицы Азизы Игоре Малахове. По словам актера, товарищ сам признался ему в этом убийстве. Это произошло, когда Лещуков обсуждал с ним фильм-расследование о смерти Талькова.

«Я ему говорю: «Вот опять показывали». На что он заявляет, он был человеком эмоциональным: «Им что делать нечего, снимать нечего? Кто убил, кто убил? Да я убил!»» — вспомнил актер в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

Предполагается, что причиной конфликта Малахова и Талькова стало нежелание Азизы выступать на разогреве во время концерта. Певец отказался уступать исполнительнице свое место, и тогда телохранитель пошел с ним разбираться, из-за чего завязалась драка. По словам Лещукова, Тальков бил Малахова рукояткой пистолета по голове и оскорблял непристойными словами.

После трагедии предполагаемый убийца певца пытался все забыть с помощью спиртного, а впоследствии ударился в веру и успел пожить в монастыре. Малахов скрывался в глухой деревне и умер в полном одиночестве.

Ранее продюсер Марк Рудинштейн вспомнил детали гибели Талькова. По его словам, в исполнителя стрелял настоящий киллер по чьему-то заказу.