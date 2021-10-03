Теракт в Кабуле: неизвестные совершили покушение на чиновников «Талибана»

В столице Афганистана прогремел новый взрыв. По меньшей мере 12 человек погибли, а 32 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Как сообщили представители министерства внутренних дел, инцидент произошел у одной из крупнейших мечетей Кабула в воскресенье. В этот момент там проходила поминальная служба по матери пресс-секретаря движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) Забихуллы Муджахида, умершей на прошлой неделе.

«Я услышал звук взрыва возле мечети Идгах, за которым последовала стрельба», — рассказал корреспондентам информационного агентства AFP владелец близлежащего магазина.

Explosion at Kabul Mosque Leaves Several Civilians Dead, Taliban Say https://t.co/MBox2JEjon — Ben McRea (@Ben_McRea) October 3, 2021

Также очевидец сообщил, что незадолго до этого талибы перекрыли дорогу к религиозному объекту. После происшествия к месту трагедии прибыли службы экстренной помощи и увезли часть пострадавших в близлежащий госпиталь.

Сейчас движение у мечети существенно осложнено. Медицинский персонал еще пытается добраться до места, где остаются раненые. По этой причине точная численность жертв все еще уточняется, вероятнее всего их может быть гораздо больше.

Afghanistan, bomba vicino a una moschea di Kabul. Una decina i morti https://t.co/v9PV1gl6Ip pic.twitter.com/wZ7DkQQ0AS — IlSole24ORE (@sole24ore) October 3, 2021

В данный момент к месту теракта прибыли представители афганских силовых структур. Местные источники сообщили СМИ, что целью нападения могли быть члены администрации талибов, а в частности — сотрудники военного ведомства.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за этот инцидент. Тем не менее в последнее время в Афганистане можно отметить усиление деятельности регионального отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) — «Вилаят Хорасан». Представители группировки, ранее признали свою причастности к другим недавним терактам — взрывам в аэропорту Кабула и серии атак в Джелалабаде.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на это, ранее представители «Талибана» заявляли, что число сторонников ИГ в стране является незначительным. Кроме того, они обещали, что Афганистан не станет убежищем для террористов, представляющих угрозу другим странам. Как показывает практика, пока что они не могут самостоятельно справляться с силами экстремистов, угрожающих безопасности простых граждан. Не исключено, что покушение на членов талибской администрации станет причиной новой кампании по поиску радикальных исламистов из террористических группировок на территории страны.

#Kabul: The Kabul Emergency Hospital has confirmed four wounded people have so far been taken to their hospital following the explosion in PD1, outside Eid Gah Mosque. #ArianaNews pic.twitter.com/u4wP9zLz6Z — Ariana News (@ArianaNews_) October 3, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.