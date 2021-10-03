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Теракт в Кабуле: неизвестные совершили покушение на чиновников «Талибана»
Весь мир
Теракт в Кабуле: неизвестные совершили покушение на чиновников «Талибана»
wikipedia.org  /  seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

В столице Афганистана прогремел новый взрыв. По меньшей мере 12 человек погибли, а 32 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Как сообщили представители министерства внутренних дел, инцидент произошел у одной из крупнейших мечетей Кабула в воскресенье. В этот момент там проходила поминальная служба по матери пресс-секретаря движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) Забихуллы Муджахида, умершей на прошлой неделе.

«Я услышал звук взрыва возле мечети Идгах, за которым последовала стрельба», — рассказал корреспондентам информационного агентства AFP владелец близлежащего магазина.

Также очевидец сообщил, что незадолго до этого талибы перекрыли дорогу к религиозному объекту. После происшествия к месту трагедии прибыли службы экстренной помощи и увезли часть пострадавших в близлежащий госпиталь.

Сейчас движение у мечети существенно осложнено. Медицинский персонал еще пытается добраться до места, где остаются раненые. По этой причине точная численность жертв все еще уточняется, вероятнее всего их может быть гораздо больше.

В данный момент к месту теракта прибыли представители афганских силовых структур. Местные источники сообщили СМИ, что целью нападения могли быть члены администрации талибов, а в частности — сотрудники военного ведомства.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за этот инцидент. Тем не менее в последнее время в Афганистане можно отметить усиление деятельности регионального отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) — «Вилаят Хорасан». Представители группировки, ранее признали свою причастности к другим недавним терактам — взрывам в аэропорту Кабула и серии атак в Джелалабаде.

Теракт в Кабуле: неизвестные совершили покушение на чиновников «Талибана»
Федеральное агентство новостей  / 

Несмотря на это, ранее представители «Талибана» заявляли, что число сторонников ИГ в стране является незначительным. Кроме того, они обещали, что Афганистан не станет убежищем для террористов, представляющих угрозу другим странам. Как показывает практика, пока что они не могут самостоятельно справляться с силами экстремистов, угрожающих безопасности простых граждан. Не исключено, что покушение на членов талибской администрации станет причиной новой кампании по поиску радикальных исламистов из террористических группировок на территории страны.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан взрыв теракт
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