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Правоохранители Грузии не знают, как Саакашвили попал в страну

  /   Обновлено: 03 октября 2021 17:39
Политика
Правоохранители Грузии не знают, как Саакашвили попал в страну
facebook.com  /  Mikheil Saakashvili

Тбилиси, 3 октября. Правоохранительные органы не располагают детальной информацией о том, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попал в страну.

Силовые структуры возбудили уголовное дело в отношении Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Грузии. Адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили объяснил, что у правоохранителей нет информации по этому делу.

«Силовые структуры не знают, как Саакашвили приехал в Грузию», — сказал правозащитник.

Ранее сообщалось, что в прокуратуре Грузии не смогли ответить, когда бывшему грузинскому лидеру предъявят обвинение по делу. Прежде его осудили под двум статьям УК страны.

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саакашвили грузия правоохранители
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