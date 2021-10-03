Правоохранители Грузии не знают, как Саакашвили попал в страну

Тбилиси, 3 октября. Правоохранительные органы не располагают детальной информацией о том, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попал в страну.

Силовые структуры возбудили уголовное дело в отношении Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Грузии. Адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили объяснил, что у правоохранителей нет информации по этому делу.

«Силовые структуры не знают, как Саакашвили приехал в Грузию», — сказал правозащитник.

Ранее сообщалось, что в прокуратуре Грузии не смогли ответить, когда бывшему грузинскому лидеру предъявят обвинение по делу. Прежде его осудили под двум статьям УК страны.