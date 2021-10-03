Самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» рухнул в Монреале

Монреаль, 3 октября. Небольшой частный самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» потерпел крушение в канадском городе Монреаль, сообщает местный телеканал CTV News.

По данным канала, в результате инцидента погиб один человек, и есть один пострадавший. Самолет модели Cessna 172 упал неподалеку от места проведения музыкального фестиваля.

Воздушное судно принадлежало компании Publicity Aerogram, занимающейся рекламой в небе. Крушение произошло через несколько минут после того, как борт вылетел из аэропорта Сен-Матье-де-Лапрери.

Расследованием крушения занимаются сотрудники Совета по безопасности на транспорте Канады. Известно, что этот самолет уже совершал аварийную посадку в 2006 году.

Частный самолет ранее потерпел крушение на юго-востоке Милана. В результате инцидента погибли шесть человек.