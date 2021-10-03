Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 19:03
18:59
Происшествия
Первые результаты вскрытия погибших в подмосковном приюте собак ожидают во вторник
18:59
Общество
Врач Петрова предупредила о появлении «сахарного лица» у любителей конфет и шоколада
18:56
Экономика
Иран намерен восстановить работу своего реактора на тяжелой воде
18:52
Шоу-бизнес
Звезда мюзиклов Анастасия Макеева пожаловалась на потерю памяти после нервного срыва
18:50
Весь мир
Новый посол Великобритании в Хартуме приступил к выполнению обязанностей
18:46
Весь мир
Верховный суд США поддержал обязательную вакцинацию
18:46
Политика
Саакашвили впечатлили местные выборы в Грузии
18:41
Общество
В Орегонский зоопарк привезли редкого черного носорога
18:41
Шоу-бизнес
Юлия Волкова подтвердила информацию о трибьюте «Тату»
18:39
Спорт
Петербургский «Зенит» впервые с марта проиграл в РПЛ
Все новости

Самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» рухнул в Монреале

  /   Обновлено: 03 октября 2021 18:28
Происшествия
Самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» рухнул в Монреале
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Монреаль, 3 октября. Небольшой частный самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» потерпел крушение в канадском городе Монреаль, сообщает местный телеканал CTV News.

По данным канала, в результате инцидента погиб один человек, и есть один пострадавший. Самолет модели Cessna 172 упал неподалеку от места проведения музыкального фестиваля.

Воздушное судно принадлежало компании Publicity Aerogram, занимающейся рекламой в небе. Крушение произошло через несколько минут после того, как борт вылетел из аэропорта Сен-Матье-де-Лапрери.

Расследованием крушения занимаются сотрудники Совета по безопасности на транспорте Канады. Известно, что этот самолет уже совершал аварийную посадку в 2006 году.

Частный самолет ранее потерпел крушение на юго-востоке Милана. В результате инцидента погибли шесть человек.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» рухнул в Монреале
самолет канада монреаль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru