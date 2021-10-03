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Дефицит бюджета РФ на 2021 год может составить 275,2 млрд рублей
Экономика
Дефицит бюджета РФ на 2021 год может составить 275,2 млрд рублей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 октября. Федеральный бюджет на 2021 год может быть исполнен с дефицитом в 275,2 млрд рублей, или 0,2% ВВП, говорится в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 годы.

Изначально на текущий год был запланирован дефицит в размере 2,4% ВВП. Однако впоследствии Минфин неоднократно менял оценку в сторону сокращения. Позже министр финансов Антон Силуанов даже допускал, что бюджет может быть сбалансированным.

Проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов был внесен в Госдуму на этой неделе. Согласно документу, бюджетные расходы в следующую трехлетку увеличатся. В 2022 году они вырастут на 80 млрд рублей, в 2023 году — на 135 млрд, а в 2024 году — на 203 млрд.

Проект также предполагает возвращение расходов по разделу «Национальная экономика» на уровень до начала пандемии. Вместе с тем государство планирует увеличить траты на оборону.

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