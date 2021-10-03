«Не специально подслушивал»: Путин удивил членов кабмина появлением на совещании

Москва, 3 октября. Российский лидер Владимир Путин случайно «подслушал» разговор во время заседания членов правительства, которое проходило в режиме онлайн.

Телеканал «Россия-1» показал этот фрагмент. На видео можно рассмотреть, как Владимир Путин заходит в кабинет, здоровается и садится за рабочий стол. В этот момент на компьютере президента включена трансляция онлайн-заседания членов правительства.

Чиновники не сразу заметили появление Владимира Путина. Например, вице-премьер Марат Хуснуллин продолжил рассказывать кабмину о принятых решениях. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин окликнул коллегу, обратив его внимание на появление президента.

«Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», — отметил Владимир Путин.

Глава российского государства Владимир Путин поздравил с 75-летием президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. Сагалаев занимает этот пост с 1995 года.