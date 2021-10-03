В Орегонский зоопарк привезли редкого черного носорога

Такого исполина трудно не заметить. Кинг уже прошел акклиматизацию и теперь посетители зоопарка с удовольствием наблюдают, как он изучает новую территорию в поиске вкусных листиков и проводит «раскопки».

Кинг принадлежит к восточному подвиду черных носорогов. На самом деле традиционный цвет этих толстокожих — шиферно-серый. В 2011 году сородичи Кинга из Камеруна были официально объявлены вымершими. По оценкам экспертов, численность всего вида сократилась от полумиллиона до нескольких тысяч, и мир продолжает ежедневно терять минимум по одному черному носорогу. Причиной этого является массовое браконьерство в природных ареалах обитания этих животных. В той же Южной Африке нечистые на руку дельцы черного рынка истребили уже 96% всего вида.

Тем не менее, зоопарки всего мира продолжают поиски способов спасения этих животных и даже возвращения к жизни вымершего подвида.