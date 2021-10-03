Президент Сирии Башар Асад провел телефонные переговоры с королем Иордании

Дамаск, 3 октября. Президент Сирии Башар Асад провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество.

Король Иордании поддержал сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Также лидеры обсудили отношения между двумя странами и способы расширения взаимодействия.

Ранее сообщалось, что президент Сирии встретился в Дамаске с делегацией от Ливана. На переговорах была поднята тема ситуации в регионе, а также транзита природного газа из Египта и электроэнергии из Иордании в Ливан через территорию САР.