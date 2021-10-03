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Прокуратура Грузии: новые обвинения Саакашвили могут предъявить позже

  /   Обновлено: 03 октября 2021 17:10
Происшествия
Прокуратура Грузии: новые обвинения Саакашвили могут предъявить позже
ФБА «Экономика сегодня»  /  Петро Панч

Тбилиси, 3 октября. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ранее осудили под двум статьям УК страны. Позднее он может стать фигурантом дела о незаконном пересечении границы.

Представители грузинской прокуратуры сообщили, что Саакашвили ранее поместили в пенитенциарное учреждение, которое находится неподалеку от Тбилиси. Сотрудница ведомства пояснила, что у следователей после задержания есть 48 часов, чтобы предъявить экс-политику обвинение, передает ТАСС.

Бывший президент Грузии ранее был признан виновным по ряду статей и заочно осужден, поэтому к нему не применяется вышеуказанное правило. Правоохранители задержали Саакашвили в начале октября, после того как он опубликовал видеоролик на своей странице в соцсети Facebook. Он утверждал, что прибыл в город Батуми.

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