Прокуратура Грузии: новые обвинения Саакашвили могут предъявить позже

Тбилиси, 3 октября. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ранее осудили под двум статьям УК страны. Позднее он может стать фигурантом дела о незаконном пересечении границы.

Представители грузинской прокуратуры сообщили, что Саакашвили ранее поместили в пенитенциарное учреждение, которое находится неподалеку от Тбилиси. Сотрудница ведомства пояснила, что у следователей после задержания есть 48 часов, чтобы предъявить экс-политику обвинение, передает ТАСС.

Бывший президент Грузии ранее был признан виновным по ряду статей и заочно осужден, поэтому к нему не применяется вышеуказанное правило. Правоохранители задержали Саакашвили в начале октября, после того как он опубликовал видеоролик на своей странице в соцсети Facebook. Он утверждал, что прибыл в город Батуми.