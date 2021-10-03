Аресты мигрантов и пикет учителей — что произошло в Ливии с 27 сентября по 3 октября

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 27 сентября по 3 октября 2021.

Происшествия

Службы безопасности МВД Ливии произвели массовый арест мигрантов в прибрежном районе Гаргареш. Группа силовиков действовала по указу генерального прокурора, приказавшего задержать нелегалов.

صور | جانب من عملية المداهمة للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية و الطوق الأمني حول منطقة #قرقارش بعد تعليمات النائب العام بخصوص القبض على "المهاجرين الغير شرعيين" ويتخذون من المنطقة محل إقامة لهم.#العنوان #ليبيا pic.twitter.com/6GNV6rPuga — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) October 1, 2021

Боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) атаковали позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Сабха. Пользователи социальных сетей сообщили о том, что взрыв произошел в заминированном автомобиле у одного из контрольно-пропускных пунктов. Информации о жертвах не поступало.

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سبها



انفجار سيارة مفخخه بالقرب من تمركز لجيش العربي الليبي الوطني من قبل تنظيم داعش الإرهابي هناك ولكن دون أضرار بشرية .



،،،يتبع،،، — سالم الشريف (@KKClu8NpQ97ip3G) September 27, 2021

Тела четырех граждан Судана обнаружили в пустынных районах недалеко от юго-восточной границы. Мигранты погибли при загадочных обстоятельствах, пытаясь пересечь территорию Ливии.

Four Sudanese migrants have been found dead after being lost in the middle of the desert near #Libya-#Sudan borders pic.twitter.com/94wuJC4ltc — The Libya Observer (@Lyobserver) September 27, 2021

Береговые службы перехватили лодку с 91 нелегалом на борту у западного побережья. Все задержанные доставлены в Триполи. Согласно сообщению УВКБ ООН, им предоставлены необходимые гуманитарные материалы и медицинская помощь.

Силам безопасности удалось освободить семерых мигрантов из Египта, Судана и Чада, находившихся в плену у торговцев людьми. Операция по спасению проведена в одном из жилых кварталов Бани Валида.

Сотрудникам МВД удалось захватить ряд притонов наркобизнеса в районе Гаргареш на западе страны. В ходе операции арестованы несколько человек. О случившемся сообщил глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба на своей странице в Twitter.

نفذ أبطال وزارة الداخلية فجر اليوم، عملية أمنية مخططة، للقضاء على أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة #قرقارش.

لن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات وسنلاحق المجرمين في كل مناطق #ليببا. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) October 1, 2021

Политика

Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) резко осудила произошедшее 26 сентября похищение главы Национальной лиги молодежи Имада аль-Харати. Активиста, призывавшего к мирным демонстрациям в поддержку всеобщих выборов, схватили неизвестные боевики в масках, когда он выходил из своего офиса в Триполи. По некоторым данным, преступники являются членами группировки «Ан-Наваси».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в ходе телефонного разговора со спецпосланником генсека ООН в Ливии Яном Кубишем военную и политическую ситуацию в стране и пути содействия по соблюдению режима прекращения огня. Стороны затронули также вопросы деятельности МООНПЛ и продления ее мандата в преддверии очередного заседания Совета Безопасности.

Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК) направила в Палату представителей письмо с предложением пересмотреть и ряд статей проекта закона о президентских выборах, отметив, что первоначальные меры по введению документа в силу уже предприняты.

Совет Безопасности ООН единодушно проголосовал за продление мандата МООНПЛ до 31 января 2022 года. В представленном Великобританией проекте резолюции говорится, что миссия берет на себя обязательство содействовать политическому процессу и диалогу между ливийскими сторонами.

Высокопоставленные офицеры ЛНА пообщались в ходе инспекционной поездки на юг государства с начальниками спецслужб и главами муниципалитетов. Стороны обсудили вопросы безопасности и общую ситуацию в регионе.

СБ ООН продлил на год резолюцию по досмотру судов у берегов Ливии, инициированную в целях борьбы с нелегальной миграцией. Решение принято в результате единогласного голосования членов СБ.

#مجلس_الأمن يمدد تدابير مكافحة تهريب المهاجرين من #ليبيا لمدة عام

عبر قرار يسمح للدول الأوروبية، باعتراض سفن ومراكب تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبياhttps://t.co/f6Hb8LDs3X — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 30, 2021

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи отправился с двухдневным визитом в столицу Германии, где встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и рядом официальных лиц. Стороны обсудили политический процесс в Ливии и вывод с ее территории иностранных сил.

Члены Палаты представителей и Высшего государственного совета (ВГС) призвали международное сообщество предоставить наблюдателей на всеобщих выборах 24 декабря 2021 года. Об этом чиновники сообщили в совместном заявлении для прессы по итогам проведенных в Рабате консультаций, касавшихся спорных вопросов избирательного законодательства в Ливии.

Экономика

Доходы от продажи нефти в августе 2021 года составили почти 2 млрд долларов, сообщил директор Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла. По его словам, высокой выручке способствует рост цен на мировом рынке.

Инженер Салах Абдул Карим аль-Катрани официально вступил в должность генерального директора компании Arabian Gulf Oil Co. Церемония передачи дел новому руководителю состоялась 29 сентября в штаб-квартире организации в Бенгази.

Министр экономики и торговли ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж издал распоряжения о начале внедрения системы поддержки малых и средних предприятий. По словам чиновника, инициатива направлена на развитие национальной экономики и создание лучших условий для трудоустройства, граждан.

Общество

ПНЕ выделило на заработную плату работников образовательного сектора 2,25 млрд динаров (около 490 млн долларов). Средства начнут поступать из Центрального банка в ближайшее время и пойдут на зарплаты учителям школ и профессорско-преподавательскому составу вузов.

Государственный министр по экономическим вопросам Салама аль-Гувейл сообщил о договоренности с семью египетскими больницами о приеме ливийских пациентов. Отправка людей начнется со следующей субботы, 9 октября.

#القاهرة

وزير الدولة للشؤون الإقتصادية سلامة الغويل

يؤكد انه تم الاتفاق مع سبعة مستشفيات مصرية لاستقبال المرضى الليبيين برسائل من وزارة الصحة اعتبارا من يوم السبت القادم pic.twitter.com/CpnoPvKFym — تاقرفت نيوز (@taqarifatnews) October 3, 2021

Профсоюз преподавателей вузов призвал своих членов прекратить работу и провести всеобщую забастовку в знак протеста против «деструктивных» заявлений главы ПНЕ, его игнорирования требований служащих сферы образования и позиции, способствующей «утечке мозгов» из страны.