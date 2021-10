Аресты мигрантов и пикет учителей — что произошло в Ливии с 27 сентября по 3 октября

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 27 сентября по 3 октября 2021.

Службы безопасности МВД Ливии произвели массовый арест мигрантов в прибрежном районе Гаргареш. Группа силовиков действовала по указу генерального прокурора, приказавшего задержать нелегалов.

Боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) атаковали позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Сабха. Пользователи социальных сетей сообщили о том, что взрыв произошел в заминированном автомобиле у одного из контрольно-пропускных пунктов. Информации о жертвах не поступало.

Тела четырех граждан Судана обнаружили в пустынных районах недалеко от юго-восточной границы. Мигранты погибли при загадочных обстоятельствах, пытаясь пересечь территорию Ливии.

Four Sudanese migrants have been found dead after being lost in the middle of the desert near #Libya-#Sudan borders pic.twitter.com/94wuJC4ltc