Автоэксперты презентовали рендеры нового Skoda Superb

Москва, 3 октября. Дизайнеры издания «Колеса.ру» разработали рендерные изображения на основе шпионских фото готовящегося к релизу чешского лифтбека.

Автомобилестроительная компания из Чехии недавно вывела на тесты в Австрии новую модель. По мнению автолюбителей, машина представляет собой не что иное, как новую генерацию семейства Superb.

Актуальное поколение линейки собирается концерном с 2015 года. Автопроизводитель последний раз проводил рестайлинг Superb в 2019 году. Специалисты решили использовать «засветившиеся» снимки нового транспортного средства, чтобы представить, как будет выглядеть новейший Superb 2023.

По рендерам можно понять, что инженеры заменили радиаторную решетку, а также поменяли внутренности светодиодных фар. Головная оптика модели теперь более узкая. Помимо этого, производитель внес корректировки в остекление машины и добавил выштамповки на боковые двери. Современное поколение Skoda Superb продается в России по цене от 2,265 млн рублей.

Недавно представители автомобильной корпорации поделились информацией о стоимости флагманских комплектаций кроссовера Kodiaq под названием SportLine и Laurin & Klement в России.