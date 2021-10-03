Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 19:02
18:59
Происшествия
Первые результаты вскрытия погибших в подмосковном приюте собак ожидают во вторник
18:59
Общество
Врач Петрова предупредила о появлении «сахарного лица» у любителей конфет и шоколада
18:56
Экономика
Иран намерен восстановить работу своего реактора на тяжелой воде
18:52
Шоу-бизнес
Звезда мюзиклов Анастасия Макеева пожаловалась на потерю памяти после нервного срыва
18:50
Весь мир
Новый посол Великобритании в Хартуме приступил к выполнению обязанностей
18:46
Весь мир
Верховный суд США поддержал обязательную вакцинацию
18:46
Политика
Саакашвили впечатлили местные выборы в Грузии
18:41
Общество
В Орегонский зоопарк привезли редкого черного носорога
18:41
Шоу-бизнес
Юлия Волкова подтвердила информацию о трибьюте «Тату»
18:39
Спорт
Петербургский «Зенит» впервые с марта проиграл в РПЛ
Все новости

Вертолет ВВС Ирана по ошибке нанес удар по позициям своих военнослужащих
Весь мир
Вертолет ВВС Ирана по ошибке нанес удар по позициям своих военнослужащих
Global Look Press  /  Slavek Ruta

Вертолет ВВС Ирана AH-1 Cobra нанес удар по позициям своих же военнослужащих во время проходящих на границе с Азербайджаном учений, сообщают СМИ. В результате ошибки экипажа воздушной машины по меньшей мере трое человек погибли, а еще двое были ранены.

Отмечается, что инцидент произошел еще ночью. Пилот принял бойцов армии Исламской Республики за группу азербайджанских военнослужащих, незаконно пересекших государственную границу и начавших обустройство наблюдательного пункта, что и послужило причиной для атаки.

Несмотря на активное обсуждение инцидента в социальных сетях, официальный Тегеран до сих пор не подтвердил эту информацию. Учения на ирано-азербайджанской границе продолжаются, как и прежде.

В Сети появились новые видеозаписи, на которых очевидцы запечатлели переброску в регион новой техники. Так, на пути к границе были зафиксированы ЗСУ-23-4 «Шилка», перевозимые на грузовиках.

Масштабные маневры в приграничном регионе на северо-западе страны начались в минувшую пятницу, 1 октября.

Военные учения Ирана
Федеральное агентство новостей  / 

Все эти события происходят в крайне сложный период для отношений между Ираном и Азербайджаном. Так, недавно Баку принял решение ввести налоги и дополнительные пошлины для следующего через его территорию иранского грузового транспорта и задержал несколько фур под предлогом незаконного въезда в Нагорный Карабах.

Кроме того, Азербайджан и Турция провели свои провокационные учения «Нерушимое братство — 2021» в Нахичевани и «Три брата — 2021» в Каспийском море, куда привлекли и силы Пакистана.

Необъявленная война: почему в отношениях Ирана и Азербайджана наступил кризис

В настоящий момент Тегеран всерьез обеспокоен усилением азербайджано-израильского партнерства — именно это обстоятельство стало официальным предлогом для тренировки национальной армии в приграничной зоне. Само название учений — «Покорители Хайбара» — является отсылкой к историческим событиям VII века нашей эры, когда возглавляемые пророком Мухаммедом силы захватили одноименный иудейский город.

И Иран в данном случае заявляет, что предпринимаемые им шаги являются реализацией законного права на самозащиту.

Под ширмой антисионизма: что стоит за военными учениями Ирана на границе с Азербайджаном
Global Look Press  / Iranian Army Office/Keystone Press Agency

Тем не менее, нагнетание ситуации на границе вызывает раздражение в Азербайджане. Еще в конце сентября президент Ильхам Алиев выступал с критикой военной инициативы соседнего государства. Теперь же он готовится ответить на это еще одними азербайджано-турецкими учениями, участие в которых примут бронетанковые подразделения двух стран. Баку и Анкара быстро согласовали их проведение в Нахичевани — маневры будут проводиться там с 5 по 8 октября.

Эскалация нарастает

Ответ Азербайджана стал причиной еще большего усиления напряженности в регионе. В Тегеране на это отреагировали весьма агрессивно.

«Если Анкара и Баку продолжат такое поведение, мы присоединим Карабах и Нахичевань к их исконным землям — Ирану», — заявил иранский депутат Ахмади Бигес.

При этом еще в конце сентября глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мухаммад Багери говорил о том, что в случае дальнейшей эскалации конфликта между соседними странами Корпус стражей исламской революции (КСИР) может нанести по Азербайджану удар в количестве 4000 ракет, «которые полностью уничтожат Баку».

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменени, впрочем, сегодня высказался в более умеренном ключе. В своей речи на церемонии вручения дипломов курсантам ВС страны он выразил мнение, что существующие разногласия должны быть разрешены без вмешательства и присутствия иностранных армий из государств региона.

Судя по всему, новой демонстрацией силы Тегеран планировал уменьшить региональную напряженность и продемонстрировать готовность отстаивать свои интересы даже военным путем. Однако вместо этого он спровоцировал своих соседей и их союзников на пропорциональный ответ.

Данный шаг Тегерана дает своим политическим оппонентам новые козыри — вряд ли нынешняя ситуация пройдет мимо западных стран, рассматривающих перспективы возвращения «ядерной сделки» и снятия антииранских санкций. Теперь США и противодействующий договору Израиль получают новый аргумент для того, чтобы настаивать на прекращении венских переговоров.

Милитаристская риторика и военная активность заставляют думать о том, что Иран не готов идти на политическое решение спорных вопросов, а выступает исключительно с позиции силы.

Впрочем, остается дождаться официальной реакции нового президента Исламской Республики Эбрахима Раиси. Пока складывается ощущение, что он дистанцируется от приграничного конфликта. Не исключено, что он может предпринять какой-то волевой политический шаг, который развернет ситуацию в пользу дипломатии и мирного решения разногласий.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Вертолет ВВС Ирана по ошибке нанес удар по позициям своих военнослужащих
учения иран азербайджан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru