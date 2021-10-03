Вертолет ВВС Ирана по ошибке нанес удар по позициям своих военнослужащих

Вертолет ВВС Ирана AH-1 Cobra нанес удар по позициям своих же военнослужащих во время проходящих на границе с Азербайджаном учений, сообщают СМИ. В результате ошибки экипажа воздушной машины по меньшей мере трое человек погибли, а еще двое были ранены.

İran ordusunun Azerbaycan sınırındaki tatbikatları sırasında bir AH-1 Super Cobra taarruz helikopterinin kendi mevzilerine yanlışlıkla ateş açması sonucu 3 İran askeri telef oldu



"İran Ordusunun savaş tecrübesi sadece silahsız sivilleri vurmak olunca sahada eli ayağı dolanıyor " pic.twitter.com/ULcKcHtyKT — naci şahin (@milenyum304) October 3, 2021

Отмечается, что инцидент произошел еще ночью. Пилот принял бойцов армии Исламской Республики за группу азербайджанских военнослужащих, незаконно пересекших государственную границу и начавших обустройство наблюдательного пункта, что и послужило причиной для атаки.

Несмотря на активное обсуждение инцидента в социальных сетях, официальный Тегеран до сих пор не подтвердил эту информацию. Учения на ирано-азербайджанской границе продолжаются, как и прежде.

В Сети появились новые видеозаписи, на которых очевидцы запечатлели переброску в регион новой техники. Так, на пути к границе были зафиксированы ЗСУ-23-4 «Шилка», перевозимые на грузовиках.

#Iran continues to transfer military equipment to the border with #Azerbaijan . ZSU-23-4 "Shilka" were spotted today pic.twitter.com/h2G2hgpn9B — SA (@sAE3tT) October 3, 2021

Масштабные маневры в приграничном регионе на северо-западе страны начались в минувшую пятницу, 1 октября.

Федеральное агентство новостей /

Все эти события происходят в крайне сложный период для отношений между Ираном и Азербайджаном. Так, недавно Баку принял решение ввести налоги и дополнительные пошлины для следующего через его территорию иранского грузового транспорта и задержал несколько фур под предлогом незаконного въезда в Нагорный Карабах.

Кроме того, Азербайджан и Турция провели свои провокационные учения «Нерушимое братство — 2021» в Нахичевани и «Три брата — 2021» в Каспийском море, куда привлекли и силы Пакистана.

В настоящий момент Тегеран всерьез обеспокоен усилением азербайджано-израильского партнерства — именно это обстоятельство стало официальным предлогом для тренировки национальной армии в приграничной зоне. Само название учений — «Покорители Хайбара» — является отсылкой к историческим событиям VII века нашей эры, когда возглавляемые пророком Мухаммедом силы захватили одноименный иудейский город.

И Иран в данном случае заявляет, что предпринимаемые им шаги являются реализацией законного права на самозащиту.

Global Look Press / Iranian Army Office/Keystone Press Agency

Тем не менее, нагнетание ситуации на границе вызывает раздражение в Азербайджане. Еще в конце сентября президент Ильхам Алиев выступал с критикой военной инициативы соседнего государства. Теперь же он готовится ответить на это еще одними азербайджано-турецкими учениями, участие в которых примут бронетанковые подразделения двух стран. Баку и Анкара быстро согласовали их проведение в Нахичевани — маневры будут проводиться там с 5 по 8 октября.

Эскалация нарастает

Ответ Азербайджана стал причиной еще большего усиления напряженности в регионе. В Тегеране на это отреагировали весьма агрессивно.

«Если Анкара и Баку продолжат такое поведение, мы присоединим Карабах и Нахичевань к их исконным землям — Ирану», — заявил иранский депутат Ахмади Бигес.

При этом еще в конце сентября глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мухаммад Багери говорил о том, что в случае дальнейшей эскалации конфликта между соседними странами Корпус стражей исламской революции (КСИР) может нанести по Азербайджану удар в количестве 4000 ракет, «которые полностью уничтожат Баку».

????????⚡????????Iranian head of administration Mohammad Bagheri said that in case of further escalation of the conflict between Iran and Azerbaijan, they will attack Azerbaijan with 4,000 missiles, which will completely destroy Baku.#Azerbaijan #Iran pic.twitter.com/FWKgfvAIhD — The RAGEX (@theragex) September 29, 2021

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменени, впрочем, сегодня высказался в более умеренном ключе. В своей речи на церемонии вручения дипломов курсантам ВС страны он выразил мнение, что существующие разногласия должны быть разрешены без вмешательства и присутствия иностранных армий из государств региона.

????????⚡️????????????????Ayatollah Khamenei today sent an unambiguous hint to Azerbaijan and Turkey (and Israel), stating that "recent events in the northwest of the country must be resolved without the intervention and military presence of foreign armies from the countries of the region."#Iran pic.twitter.com/MhCH9I8LWo — NaqNab???? (@NaqNab) October 3, 2021

Судя по всему, новой демонстрацией силы Тегеран планировал уменьшить региональную напряженность и продемонстрировать готовность отстаивать свои интересы даже военным путем. Однако вместо этого он спровоцировал своих соседей и их союзников на пропорциональный ответ.

Данный шаг Тегерана дает своим политическим оппонентам новые козыри — вряд ли нынешняя ситуация пройдет мимо западных стран, рассматривающих перспективы возвращения «ядерной сделки» и снятия антииранских санкций. Теперь США и противодействующий договору Израиль получают новый аргумент для того, чтобы настаивать на прекращении венских переговоров.

Милитаристская риторика и военная активность заставляют думать о том, что Иран не готов идти на политическое решение спорных вопросов, а выступает исключительно с позиции силы.

Some new video from #Iran's Conquerors of Kheybar military exercise near the border with #Azerbaijan. pic.twitter.com/yCRZD2kl75 — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) October 3, 2021

Впрочем, остается дождаться официальной реакции нового президента Исламской Республики Эбрахима Раиси. Пока складывается ощущение, что он дистанцируется от приграничного конфликта. Не исключено, что он может предпринять какой-то волевой политический шаг, который развернет ситуацию в пользу дипломатии и мирного решения разногласий.