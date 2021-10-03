Президент Грузии Зурабишвили: местные выборы были спокойными и безопасными

Тбилиси, 3 октября. Выборы в местные органы власти прошли в спокойной и безопасной среде, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Глава государства отметила, что прошедшие в Грузии выборы стали шагом к демократии. Народ продемонстрировал, что голосует за мир и стабильность, а не беспорядки, подчеркнула она.

«Несмотря на сложную политическую и поляризованную предвыборную среду, можно сказать, что выборы в местные органы власти в Грузии прошли в спокойной, справедливой, безопасной и конкурентной среде», — сказала Зурабишвили.

Ранее руководитель миссии наблюдателей ОБСЕ Альберт Джонсон отметил хорошую организацию и прозрачность местных выборов в Грузии. По его словам, кандидаты имели возможность свободно участвовать в борьбе.