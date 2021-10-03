Американский ресторатор назвал «Дьявола на Северной шестой» любимым коктейлем Саакашвили

Нью-Йорк, 3 октября. Жители США, которые когда-либо пересекались с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, рассказали о повседневной жизни политика в 2014-2015 годах.

В то время один из лидеров «революции роз» проживал на территории Бруклина. Квартира его дяди, где он поселился, находилась в богемном районе Уильямсбург на Седьмой улице.

По информации СМИ, Михаил Саакашвили часто проводил вечера в шумной компании на крыше неподалеку расположенного отеля Wythe Hotel. Сейчас это место очень популярно у молодых людей. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с американским ресторатором Альберто Баудо, в заведение к которому часто заходил бывший президент.

«Вообще обедал он в основном в ресторане. Дома он ел только тогда, когда у него был назначен разговор и он хотел провести его в более конфиденциальной обстановке. В этом случае он приглашал нас для кейтеринга», — вспоминает собеседник.

После переезда в США Саакашвили носил строгие костюмы, однако спустя несколько месяцев он стал одеваться «цветасто», вспоминает Баудо. Обычно в этом районе одевались непримечательно, однако Саакашвили пытался выделиться.

У политика также был любимый алкогольный напиток в баре. Коктейль носит название «Devil in North six» («Дьявол на Северной шестой») — адрес ресторана Fabbrica, куда захаживал Саакашвили, сообщил ресторатор.

Как стало известно ранее, бывшего президента Грузии задержали после возвращения на родину. После этого Михаил Саакашвили решил объявить голодовку.