Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 17:31
17:29
Происшествия
Самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» рухнул в Монреале
17:28
Происшествия
Бастрыкин потребовал максимально быстро задержать подозреваемого в убийстве девушек в Гае
17:28
Весь мир
Аресты мигрантов и пикет учителей — что произошло в Ливии с 27 сентября по 3 октября
17:25
Происшествия
Пассажир залез на крышу электропоезда на станции «Смоленская» в метро Москвы
17:23
Экономика
Дефицит бюджета РФ на 2021 год может составить 275,2 млрд рублей
17:17
Общество
«Не специально подслушивал»: Путин удивил членов кабмина появлением на совещании
17:16
Общество
Краснодарские хирурги создали пациенту новую челюсть из его ноги
17:13
Политика
Политолог Дудчак дал оценку словам Зеленского о «наглой» внешней политике Украины
17:12
Происшествия
Злоумышленник обстрелял машину с ребенком в Екатеринбурге
17:11
Общество
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Даниил Вершинин
Все новости

Новое «Досье Пандоры» может запятнать финансовую репутацию Панамы
Весь мир
Новое «Досье Пандоры» может запятнать финансовую репутацию Панамы
torange.biz  / 

Панама, 3 октября. Правительство Панамы опасается, что публикация нового расследования об офшорах может нанести серьезнейший удар по репутации страны. Власти направили письмо Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), который подготовил доклад Pandora Papers («Досье Пандоры»).

 «Доклад может нанести непоправимый ущерб», — заявило правительство страны.

В письме подчеркивается, что любая публикация, продвигающая «ложное» восприятие Панамы в качестве налогового рая, «будет иметь катастрофические последствия для страны и ее населения».

ICIJ сообщил на официальной странице Twitter о намерении опубликовать сегодня в 19:30 по московскому времени обширный доклад, который раскроет «финансовые тайны» со всех уголков мира.

Правительство через юристов Benesch, Fridlander, Coplan & Aronoff Llp предложило диалог ICIJ, чтобы избежать удара по своему имиджу. В письме также говорится о некоторых реформах, которые центральноамериканское государство провело в последние несколько лет. Также подчеркивается, что с 2016 года была приостановлена регистрация более чем 395 тысяч компаний и фондов.

Власти государства попросили принять во внимание, что использованное в СМИ название Panama Papers («Панамское досье») в прошлый раз нанесло большой ущерб стране.

Панамагейт

Правительство опасается, что Панама окажется в эпицентре нового международного скандала, связанного с офшорами. При этом страна является типичным «налоговым раем», который предоставляет льготы всем офшорам, зарегистрированным на ее территории. В 2016 году были опубликованы конфиденциальные документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca об офшорных сделках, из которых следует, что компания помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах было упомянуто множество мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, а также разоблачено наличие их скрытой собственности и связанных с этим конфликтов интересов.

Новое «Досье Пандоры» может запятнать финансовую репутацию Панамы
wikipedia.org  / Haakon S. Krohn/CC BY-SA 3.0

Последствия для финансового сектора Панамы оказались значительными, так как скандал нанес серьезный ущерб репутации государства. Это повлекло за собой уменьшение инвестиционных потоков и в результате снижение уровня экономического роста. После скандала власти Панамы провели ряд реформ с целью усилить контроль над банками и обеспечить наказание за уклонение налогов в виде тюремного заключения.

Документы, полученные от анонимных источников, были рассекречены немецкой газетой Sueddeutsche Zeitung, однако правдивость содержащейся там информации официально не подтверждена.

«Досье Пандоры»

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), спонсируемый одним из фондов Джорджа Сороса, планирует опубликовать сегодня в 19:30 «самое масштабное разоблачение финансовых тайн в истории» на основе 11,9 млн документов, охватывающих все части света. «Досье Пандоры» является результатом работы более чем 600 журналистов в 117 странах.

Пакистанский журналист Умар Чима, который входит в команду ICIJ, сообщил, что доклад будет полностью опубликован 3 октября. Он добавил, что имена нескольких граждан Пакистана вошли в «Досье Пандоры».

Международное исследование должно объяснить, на какие поступки пошли богатейшие люди мира, чтобы скрыть свое состояние и уклониться от выплаты налогов

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Новое «Досье Пандоры» может запятнать финансовую репутацию Панамы
джордж сорос офшоры панама
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru