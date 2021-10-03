Новое «Досье Пандоры» может запятнать финансовую репутацию Панамы

Панама, 3 октября. Правительство Панамы опасается, что публикация нового расследования об офшорах может нанести серьезнейший удар по репутации страны. Власти направили письмо Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), который подготовил доклад Pandora Papers («Досье Пандоры»).

«Доклад может нанести непоправимый ущерб», — заявило правительство страны.

В письме подчеркивается, что любая публикация, продвигающая «ложное» восприятие Панамы в качестве налогового рая, «будет иметь катастрофические последствия для страны и ее населения».

#PandoraPapers | Nuevo escándalo: Panamá propone diálogo al Consorcio Internacional de Periodistas para evitar que se manche su nombre. #RadioPanama pic.twitter.com/opyppJrd7O — Radio Panamá (@radiopanama) October 2, 2021

ICIJ сообщил на официальной странице Twitter о намерении опубликовать сегодня в 19:30 по московскому времени обширный доклад, который раскроет «финансовые тайны» со всех уголков мира.

The #PandoraPapers — coming tomorrow at 12:30 p.m. ET and 4:30 p.m. GMT — is our most expansive exposé of financial secrecy yet. It features a leaked dataset of more than 11.9M files covering every corner of the globe.



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Правительство через юристов Benesch, Fridlander, Coplan & Aronoff Llp предложило диалог ICIJ, чтобы избежать удара по своему имиджу. В письме также говорится о некоторых реформах, которые центральноамериканское государство провело в последние несколько лет. Также подчеркивается, что с 2016 года была приостановлена регистрация более чем 395 тысяч компаний и фондов.

Власти государства попросили принять во внимание, что использованное в СМИ название Panama Papers («Панамское досье») в прошлый раз нанесло большой ущерб стране.

#PandoraPapers | Se teme que estas revelaciones sean de grandes consecuencias y sus implicaciones sean aún más serias que los denominados #PanamaPapers. pic.twitter.com/7F7Lqg4uXY — Radio Panamá (@radiopanama) October 2, 2021

Панамагейт

Правительство опасается, что Панама окажется в эпицентре нового международного скандала, связанного с офшорами. При этом страна является типичным «налоговым раем», который предоставляет льготы всем офшорам, зарегистрированным на ее территории. В 2016 году были опубликованы конфиденциальные документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca об офшорных сделках, из которых следует, что компания помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах было упомянуто множество мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, а также разоблачено наличие их скрытой собственности и связанных с этим конфликтов интересов.

wikipedia.org / Haakon S. Krohn/CC BY-SA 3.0

Последствия для финансового сектора Панамы оказались значительными, так как скандал нанес серьезный ущерб репутации государства. Это повлекло за собой уменьшение инвестиционных потоков и в результате снижение уровня экономического роста. После скандала власти Панамы провели ряд реформ с целью усилить контроль над банками и обеспечить наказание за уклонение налогов в виде тюремного заключения.

Документы, полученные от анонимных источников, были рассекречены немецкой газетой Sueddeutsche Zeitung, однако правдивость содержащейся там информации официально не подтверждена.

«Досье Пандоры»

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), спонсируемый одним из фондов Джорджа Сороса, планирует опубликовать сегодня в 19:30 «самое масштабное разоблачение финансовых тайн в истории» на основе 11,9 млн документов, охватывающих все части света. «Досье Пандоры» является результатом работы более чем 600 журналистов в 117 странах.

Soon everyone will be talking about the #PandoraPapers.



The new investigation — our most expansive exposé of financial secrecy yet — drops Sunday at 12:30 p.m. EDT, 4:30 p.m. GMT.



Get ready for reporting from 600+ journalists from 150 media outlets in 117 countries. pic.twitter.com/GB7b6ZkHKL — ICIJ (@ICIJorg) October 2, 2021

Пакистанский журналист Умар Чима, который входит в команду ICIJ, сообщил, что доклад будет полностью опубликован 3 октября. Он добавил, что имена нескольких граждан Пакистана вошли в «Досье Пандоры».

Международное исследование должно объяснить, на какие поступки пошли богатейшие люди мира, чтобы скрыть свое состояние и уклониться от выплаты налогов