Новое «Досье Пандоры» может запятнать финансовую репутацию Панамы

Панама, 3 октября. Правительство Панамы опасается, что публикация нового расследования об офшорах может нанести серьезнейший удар по репутации страны. Власти направили письмо Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), который подготовил доклад Pandora Papers («Досье Пандоры»).

В письме подчеркивается, что любая публикация, продвигающая «ложное» восприятие Панамы в качестве налогового рая, «будет иметь катастрофические последствия для страны и ее населения».

ICIJ сообщил на официальной странице Twitter о намерении опубликовать сегодня в 19:30 по московскому времени обширный доклад, который раскроет «финансовые тайны» со всех уголков мира.

The #PandoraPapers — coming tomorrow at 12:30 p.m. ET and 4:30 p.m. GMT — is our most expansive exposé of financial secrecy yet. It features a leaked dataset of more than 11.9M files covering every corner of the globe.



Sign up to our newsletter here: https://t.co/UDy2dcd8OJ pic.twitter.com/U1oRj3qGTT