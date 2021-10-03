«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Даниил Вершинин

Гостем нового выпуска шоу ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал Даниил Вершинин. Известный блогер обсудил со звездой сериала «Пищеблок» съемки в этом нашумевшем телевизионном проекте, а также роль молодого актера в полнометражном фильме «Голова-жестянка», который еще не вышел на киноэкраны.

Подчас те образы, которые рождаются в кино, очень трудно сопоставить с личностью актера, особенно, если речь идет о молодых дарованиях. После просмотра сериала «Пищеблок» для меня стало очевидно, что взошла новая звезда. Конечно, Даниил обратил внимание на себя и в «Заступниках», но это была далеко не главная роль. На мой взгляд, у Вершинина очень серьезные перспективы в большом кино и в работе для топовых платформ. К этому приплюсуем его феноменальную тягу к различным активностям. Даниил занимался спортивно-бальными танцами. У него есть «синий пояс» по карате. Но и это еще не все, ведь он настоящий экстремал: плавание, кикбоксинг, серфинг и сноуборд — все это входит в сферу интересов молодого актера. А в 2014 году Вершинин одержал победу в Париже на конкурсе игры на фортепиано.

Вот такой разносторонний человек пришел ко мне в гости. Мы с Даниилом встретились в коридоре съемочного павильона. Мне навстречу шел молодой актер, который своей искренней улыбкой сразу расположил меня к себе. На мой взгляд, у нас получилось очень теплое интервью.

Конечно, мы поговорили с Даниилом о «Пищеблоке», ведь роль пионервожатого Игоря Корзухина, на мой взгляд, дала ему путевку в жизнь. Вершинину посчастливилось на этом проекте поработать с Сергеем Шакуровым, Николаем Фоменко, Тимофеем Трибунцевым и Ириной Пеговой. С последней ему было максимально интересно из-за ее открытости, позитива и энергии. Я этому не удивлен, Ирина действительно умеет располагать к себе людей. Рад я и тому факту, что снова на экране увидел Николая Фоменко. Он зажигать умеет. Интересно было услышать мнение Вершинина о Сергее Шакурове. Ведь молодой актер вначале его побаивался, думая, что он строгий, однако в процессе съемок убедился в том, что мэтр кино «юморной, открытый и любит пошутить над съемочной командой». От себя добавлю, что у Даниила в сериале также присутствует любовная линия с героиней, которую сыграла популярная молодая актриса Ангелина Стречина. Кстати, Вершинин считает, что открытый финал, как и в книге, делает возможным продление сериала на второй сезон, ведь всем интересно, что будет с главным героем — Валеркой.

В скором времени Даниил Вершинин ожидает выхода фильма «Голова-жестянка», где у него тоже одна из главных ролей. Снимали картину «поменявшиеся местами» создатели «Пищеблока». Режиссер Святослав Подгаевский стал продюсером, а продюсер Иван Капитонов — режиссером. Они сделали упор на молодой актерский состав. Оправдалась ли эта ставка — мы узнаем уже совсем скоро.

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