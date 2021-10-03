ЦАР обвинила Францию в запуске информационной кампании против российских инструкторов

Банги, 3 октября. Франция и западные страны пытаются сорвать грядущий общенациональный диалог в Центральноафриканской Республике посредством подконтрольных СМИ вроде RFI, Figaro, AFP, Le Monde, France 24, заявили сотрудники Radio Lengo Songo.

По данным журналистов, новостные порталы бывшей метрополии, редакции которых располагаются на набережной Орсе, сообщили, якобы власти ЦАР признали факты насилия над гражданскими лицами со стороны FACA и их союзников. Однако подобные заявления основывались на интервью министра юстиции ЦАР Арно Джубай Абазен каналу RFI, в котором он всего лишь упомянул о существовании неназванного отчета, не приводя никаких данных.

К слову, результаты этого расследования до сих пор не обнародованы. По данным источника Radio Lengo Songo в правительстве ЦАР, речь идет об отчете правоохранительных органов, где перечислены 103 инцидента, в которых пострадали гражданские. Примечательно, что большая часть из них связана с преступлениями боевиков, причем в отношении большей части из них уже возбуждены уголовные дела. Судьбу остальных решит Международный уголовный суд (МУС).

Говоря о союзниках Банги, министр подчеркнул, что все обвинения против россиян являются голословными, так как последние занимаются лишь консультативной помощью, подготовкой военнослужащих правительственных сил и никогда не участвовали непосредственно в боевых действиях. Так как доклад остается конфиденциальным и его утечка в Сеть исключена, Арно Джубай Абазен поручил генеральному прокурору начать расследование в отношении иностранных СМИ, запускающих вбросы и наполняющих фейками информационное пространство.

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«Их единственная цель — использовать центральноафриканский кризис, чтобы удовлетворить собственные преступные аппетиты. Французские издания почему-то оставляют в стороне сообщения жителей и правоохранительных органов ЦАР о преступлениях боевиков CPC, но постоянно обвиняют наших российских партнеров. Выходит, по мнению журналистов Парижа, спонсируемые из-за рубежа радикалы чисты перед Господом», — добавил министр.

С Арно Джубай Абазен согласен пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем, который во время брифинга для СМИ также заявил об интенсификации антироссийской информационной кампании.

«В то время, когда солдаты Франции насиловали детей и молодых девушек нашей страны, мы не следили за тем, что публиковалось в западных изданиях. Конечно, подобные обвинения рассматривались судебной системой Парижа, но дела подозрительно быстро закрывали из-за недостаточной доказательной базы, и преступники избегали наказания. А сейчас мы видим, как в отношении нашей страны и ее союзников проводится настоящая кампания по дезинформации», — объяснил чиновник.

По его мнению, бывшая метрополия намеренно «спустила свои СМИ с поводка», чтобы дискредитировать Центральноафриканскую Республику, а также ее российских и руандийских партнеров. В настоящее время жители ЦАР видят пользу, которую принесло тесное взаимодействие армии с отечественными специалистами. Бойцы FACA сумели за короткое время нивелировать угрозу, исходящую от боевиков и вернуть мир на территорию страны.

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«Жители помнят, как западные издания манипулировали кризисом в конце 2012 года. Помнят, как они повторяли нечто подобное уже в начале 2016 года, когда президент Фостен Арканж Туадера занял пост. Именно французские журналисты извинялись перед боевиками за противодействие со стороны армии и, если кто забыл, именно сотрудники France 24 использовали интервью члена мусульманской группировки «Селека» Нимери Матара Джамуса против Туадера», — напомнил Мокпем.

По мнению пресс-секретаря главы республики, правительству ЦАР необходимо быстро отреагировать, чтобы положить конец новой стратегии по дезинформации, организованной бывшей колониальной державой.

Global Look Press / Radio Guira FM