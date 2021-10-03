Полковник Литовкин: российские боевые роботы «Уран-9» изменят характер современной войны

Москва, 3 октября. Российские роботизированные боевые комплексы могут произвести настоящую революцию в военном деле. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее главком Сухопутных войск России Олег Салюков заявил, что боевые роботы «Уран-9» поступят на вооружение российской армии в 2022 году. По его словам, высокая эффективность роботизированного комплекса была доказана не только в ходе многочисленных учений, но и в реальных боях с террористами в Сирии, передает «ПолитЭксперт».

Литовкин отметил, что применение таких комплексов повышает потенциал воинских подразделений, а также позволяет сохранить жизни солдат и офицеров. При этом он выразил уверенность, что российские боевые роботы «Уран-9» изменят характер современной войны.

«Робот — это боевая единица, которая управляется оператором на большом расстоянии. Он принимает огонь противника на себя и поражает цели в ответ. Через приборы наблюдения самого комплекса, а также средства обнаружения союзных беспилотников и других средств разведки оператор видит обстановку на поле боя и нацеливает робота на те или иные объекты», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021». Роботы вели прицельный огонь по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. При этом «Уран-9» и «Нерехта» находились в боевых порядках общевойсковых подразделений.