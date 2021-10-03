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Минобороны Турции сообщило о проведении совместных военных учений с Азербайджаном

  /   Обновлено: 03 октября 2021 16:46
Армия
Минобороны Турции сообщило о проведении совместных военных учений с Азербайджаном
mod.gov.az  /  Министерство Обороны Азербайджана

Анкара, 3 октября. Совместные военные учения Азербайджана и Турции под названием «Нерушимое братство — 2021» стартуют в Нахичеване с 5 октября, о чем сообщили в Анкаре.

Тренировочные маневры продлятся с 5 по 8 октября включительно, как передает РИА Новости со ссылкой на представителей минобороны Турции. Тренировку проведут в Нахичеване — азербайджанском анклаве, граничащем с Ираном и Арменией.

«С целью оказания помощи азербайджанской армии Вооруженные силы Турции продолжают поддерживать разминирование и обучение на территориях, освобожденных от армянской оккупации», — указали в турецком ведомстве.

Азербайджанская сторона отмечает, что главная цель учений — развитие сотрудничества и координации между сухопутными войсками двух стран.

Азербайджан и Турция при этом проводят совместные учения на регулярной основе. Ранее спецназ двух стран провел тренировку в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Это были первые учения, которые провели здесь после окончания боевых действий осенью 2020 года.

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Армения турция азербайджан
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