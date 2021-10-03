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Прохор Шаляпин находится в шоке после смерти жены-миллионерши
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин находится в шоке после смерти жены-миллионерши
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 3 октября. Финалист шоу «Фабрика звезд — 6» Прохор Шаляпин сильно переживает после смерти своей супруги, бизнесвумен Татьяны Клаудии Девис, сообщила мать певца Елена Колесникова.

Исполнитель женился на миллионерше в конце июля, однако этот брак продлился всего два месяца. Предпринимательница заразилась коронавирусом на свадьбе от одного из гостей и вскоре после торжества в честь бракосочетания попала в американскую клинику. Врачи долго боролись за жизнь Девис, однако женщина скончалась, несмотря на усилия медиков.

По словам Колесниковой, Шаляпин долгое время был на связи с женой, но затем их общение прекратилось. Певец получал новости о тяжелобольной супруге-миллионерше от ее родителей.

«Он до сих пор в шоке от этой трагической новости, мы сами еще не поняли, как это произошло», — пожаловалась мать артиста в беседе с NEWS.RU.

На момент смерти жены исполнитель находился в Москве, при этом прощание с покойной бизнесвумен прошло в США. Как отметила Колесникова, из-за трагедии ее сын очень плохо себя чувствует. Шаляпин даже не смог проводить Девис в последний путь.

Как рассказала экс-возлюбленная певца, актриса Анна Калашникова, миллионершу экстренно кремировали. Артистка посочувствовала Шаляпину, который долго искал свое счастье и очень быстро его потерял.

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шаляпин певец знаменитости
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