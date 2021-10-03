Волна банкротств накрыла Европу из-за рекордных цен на газ

Лондон, 3 октября. Несколько европейских компаний, потребляющих газ, вынуждены были объявить о банкротстве из-за высокой стоимости голубого топлива, пишет Independent.

В статье отмечается, что в последние недели высокие цены на газ не выдержали четыре небольшие энергетические компании, объявившие себя банкротами. С трудностями также сталкиваются производители удобрений, использующие газ в качестве сырья. Страдает и тяжелая промышленность, которая потребляет большое количества тепла, пишет РИА Новости.

Руководитель Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям США Марк Вульф заявил, что люди привыкли к низкой стоимости топлива за время локдауна. Он добавил, что рост газовых цен произошел на фоне возобновления промышленного производства и восстановления других секторов экономики.

Стоимость газа в Европе растет с начала текущего года. Еще месяц назад средняя расчетная стоимость была чуть выше 500 долларов за тысячу кубометров. Однако к октябрю цена голубого топлива впервые в истории достигла отметки в 1200 долларов.

Аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко ранее предположил, что котировки газа могут остаться на текущем уровне до конца зимы. По его словам, кризисную ситуацию усиливает задержка запуска «Северного потока — 2».