Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 17:31
17:29
Происшествия
Самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» рухнул в Монреале
17:28
Происшествия
Бастрыкин потребовал максимально быстро задержать подозреваемого в убийстве девушек в Гае
17:28
Весь мир
Аресты мигрантов и пикет учителей — что произошло в Ливии с 27 сентября по 3 октября
17:25
Происшествия
Пассажир залез на крышу электропоезда на станции «Смоленская» в метро Москвы
17:23
Экономика
Дефицит бюджета РФ на 2021 год может составить 275,2 млрд рублей
17:17
Общество
«Не специально подслушивал»: Путин удивил членов кабмина появлением на совещании
17:16
Общество
Краснодарские хирурги создали пациенту новую челюсть из его ноги
17:13
Политика
Политолог Дудчак дал оценку словам Зеленского о «наглой» внешней политике Украины
17:12
Происшествия
Злоумышленник обстрелял машину с ребенком в Екатеринбурге
17:11
Общество
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Даниил Вершинин
Все новости

Волна банкротств накрыла Европу из-за рекордных цен на газ
Экономика
Волна банкротств накрыла Европу из-за рекордных цен на газ
freepik.com  /  drobotdean

Лондон, 3 октября. Несколько европейских компаний, потребляющих газ, вынуждены были объявить о банкротстве из-за высокой стоимости голубого топлива, пишет Independent.

В статье отмечается, что в последние недели высокие цены на газ не выдержали четыре небольшие энергетические компании, объявившие себя банкротами. С трудностями также сталкиваются производители удобрений, использующие газ в качестве сырья. Страдает и тяжелая промышленность, которая потребляет большое количества тепла, пишет РИА Новости.

Руководитель Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям США Марк Вульф заявил, что люди привыкли к низкой стоимости топлива за время локдауна. Он добавил, что рост газовых цен произошел на фоне возобновления промышленного производства и восстановления других секторов экономики.

Стоимость газа в Европе растет с начала текущего года. Еще месяц назад средняя расчетная стоимость была чуть выше 500 долларов за тысячу кубометров. Однако к октябрю цена голубого топлива впервые в истории достигла отметки в 1200 долларов.

Аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко ранее предположил, что котировки газа могут остаться на текущем уровне до конца зимы. По его словам, кризисную ситуацию усиливает задержка запуска «Северного потока — 2».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Волна банкротств накрыла Европу из-за рекордных цен на газ
великобритания газ банкротство европа энергетический кризис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru