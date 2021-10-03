СМИ: Оппозиция Перу пытается сместить министров, обвиненных в связях с боевиками

Лима, 3 октября. В столице Перу — Лиме прошло экстренное заседание Совета министров. Причиной встречи стали возможные кадровые изменения в правительстве южноамериканской страны, сообщила газета El Comercio.

Reunión de emergencia en Palacio de Gobierno https://t.co/vJHuUsNPMz — El Comercio (@elcomercio_peru) October 2, 2021

Провести заседание попросили глава судебной власти Эльвия Барриос, генеральный прокурор страны Зорайда Авалос, председатель Национального совета юстиции Инес Тельо, генеральный контролер республики Нельсона Шака и ряд омбудсменов. Они аргументировали свою просьбу «политической нестабильностью, влияющей на нормальное функционирование государственной администрации».

По данным СМИ, на встрече обсуждались изменения в формировании кабинета министров, в частности, отставка некоторых членов, близких к генеральному секретарю партии «Свободное Перу» Владимиру Серрону. Речь идет про министра труда Ибера Марави и еще ряда чиновников.

Позже председатель Совета министров страны Гвидо Бельидо, комментируя срочное заседание, отметил, что никакого «политического кризиса в стране нет», и чиновники хотят создать его видимость.

«Это цель партий, которые проиграли всеобщие выборы 2021 года. Они хотят, чтобы все выглядело именно так. Теперь они говорят: мы собираемся подвергнуть цензуре министров, которых президент назначил по Конституции. Это стратегия, которую намерены использовать эти партии», — сказал Беллидо.

#VIDEO | Guido Bellido sobre pedido de Consejo de Estado: Quieren hacer parecer que hay una crisis



El primer ministro aseveró que la convocatoria a un Consejo de Estado “en este momento no está en agenda” y que “no existe” ninguna crisis política.https://t.co/QTB570zmGb — Política LRepública (@Politica_LR) October 3, 2021

30 сентября министр труда, Ибер Марави, был допрошен Конгрессом Перу из-за его предполагаемой связи с террористами. Ряд конгрессменов сообщили, что в ближайшее время вынесут вопрос об объявлении вотума недоверия на голосование.