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СМИ: Оппозиция Перу пытается сместить министров, обвиненных в связях с боевиками
Весь мир
СМИ: Оппозиция Перу пытается сместить министров, обвиненных в связях с боевиками
twitter.com  /  Пресс-служба Совета министров Перу

Лима, 3 октября. В столице Перу — Лиме прошло экстренное заседание Совета министров. Причиной встречи стали возможные кадровые изменения в правительстве южноамериканской страны, сообщила газета El Comercio.

Провести заседание попросили глава судебной власти Эльвия Барриос, генеральный прокурор страны Зорайда Авалос, председатель Национального совета юстиции Инес Тельо, генеральный контролер республики Нельсона Шака и ряд омбудсменов. Они аргументировали свою просьбу «политической нестабильностью, влияющей на нормальное функционирование государственной администрации».

По данным СМИ, на встрече обсуждались изменения в формировании кабинета министров, в частности, отставка некоторых членов, близких к генеральному секретарю партии «Свободное Перу» Владимиру Серрону. Речь идет про министра труда Ибера Марави и еще ряда чиновников.

Позже председатель Совета министров страны Гвидо Бельидо, комментируя срочное заседание, отметил, что никакого «политического кризиса в стране нет», и чиновники хотят создать его видимость.

«Это цель партий, которые проиграли всеобщие выборы 2021 года. Они хотят, чтобы все выглядело именно так. Теперь они говорят: мы собираемся подвергнуть цензуре министров, которых президент назначил по Конституции. Это стратегия, которую намерены использовать эти партии», — сказал Беллидо.

30 сентября министр труда, Ибер Марави, был допрошен Конгрессом Перу из-за его предполагаемой связи с террористами. Ряд конгрессменов сообщили, что в ближайшее время вынесут вопрос об объявлении вотума недоверия на голосование.

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перу заседание отставка чиновников
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