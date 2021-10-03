Пять педагогов из разных городов России стали призерами конкурса «Учитель года — 2021»

Москва, 3 октября. Педагоги из Хабаровского и Ставропольского краев, Татарстана, Москвы и Тюменской области стали призерами конкурса «Учитель года», заявил глава Большого жюри Виктор Садовничий.

В пятерку вошли учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов, педагог русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко, физики из Москвы и Тюмени Артем Барат и Екатерина Костылева, а также учитель английского языка Мария Голованова, сообщает корреспондент РИА Новости.

Призеры станут участниками конкурса «Вопрос учителю» в МИА «Россия сегодня». Мероприятие пройдет в Москве 4 октября. Участникам предстоит ответить на вопросы представителей прессы, родителей, студентов, школьников и педагогов. Имя победителя объявят 10 октября.

Президент России Владимир Путин в конце сентября поручил создать телевизионное шоу «Учитель года» и выделить средства на его финансирование.