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Комиссия Госдумы намерена обсудить с Google факты вмешательства в прошедшие выборы
Политика
Комиссия Госдумы намерена обсудить с Google факты вмешательства в прошедшие выборы
flickr.com  /  Robert Scoble

Москва, 3 октября. Профильная комиссия Госдумы намерена обсудить с представителями компании Google факты вмешательства в российские выборы, сообщил депутат парламента Василий Пискарев.

По словам политика, думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила представителям Google обращение с предложением обсудить нарушение законов РФ и проявление двойных стандартов со стороны компании во время проведения прошедших в сентябре выборов.

«Это недопустимо», — отметил парламентарий.

Ссылаясь на слова депутата, журналисты сообщили, что представителей Google ожидают в середине октября.

Как стало известно ранее, Пискарев заявил о нарушении законодательства России со стороны издания Deutsche Welle. По его словам, немецкие журналисты вмешивались во внутренние дела страны.

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выборы госдума google пискарев
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