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Сергей Лавров проведет 4 октября переговоры с министром иностранных дел Египта
Весь мир
Сергей Лавров проведет 4 октября переговоры с министром иностранных дел Египта
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 3 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 4 октября переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри, который прибудет в российскую столицу с рабочим визитом.

Об этом МИД сообщил на официальной странице, отметив, что в ходе встречи стороны рассмотрят развитие совместного политического диалога и укрепление сотрудничества в торгово-экономической сфере.

 

 

«Планируется обсудить ход реализации ряда совместных масштабных проектов, наиболее значимыми из которых являются строительство в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа"», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Главы МИД пообщаются также на тему развития Российской промышленной секции, которая расположена в Экономической зоне Суэцкого канала.

«Значительное внимание будет уделено вопросам взаимодействия в области борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, а также активизации культурно-гуманитарных связей, в том числе с учетом проведения в 2021 году Года гуманитарного сотрудничества России и Египта», — добавлено в сообщении МИД.

Коснутся и международной тематики, в частности, аспектов урегулирования кризисов на Ближнем Востоке и в Африке. Министерство отмечает, что Москва считает Египет одним из своих ключевых партнеров в данном регионе. МИД выразил надежду, что предстоящий визит Шукри поспособствует продвижению взаимовыгодных двусторонних отношений и укреплению стабильности в странах мира.

В апреле текущего года Сергей Лавров также посетил Каир в рамках рабочей поездки. Там он обсудил с Самехом Шукри и президентом АРЕ Абдель Фаттахом ас-Сиси сотрудничество в экономической, культурной и гуманитарной сферах.

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