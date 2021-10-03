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Депутаты «Слуги народа» проголосовали за отставку председателя Рады Разумкова

  /   Обновлено: 03 октября 2021 16:22
Политика
Депутаты «Слуги народа» проголосовали за отставку председателя Рады Разумкова
rada.gov.ua  /  Верховна Рада України

Киев, 3 октября. Президентская фракция «Слуга народа» в Верховной раде Украины поддержала отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова, сказал депутат Даниил Гетманцев.

По его словам, фракция практически единогласно поддержала отзыв Разумкова с должности спикера Рады. Только несколько депутатов воздержались от голосования или выступили против этой инициативы, отметил Гетманцев.

«Мы рассматривали вопрос отставки Разумкова. Фракция почти единогласно поддержала. Не хочу ошибиться, пять-семь голосов было, которые воздержались или были против», — сказал депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является частью команды «Слуги народа». Спикер Верховной рады ведет собственную политическую жизнь, считает глава государства.

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украина рада разумков
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