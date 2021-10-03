Нарколог Казанцев назвал эффективные способы борьбы с алкоголизмом

У российской молодежи сейчас алкоголь менее востребован, но статистика зависимых от спиртных напитков сохраняется. Об этом в беседе с ФАН рассказал психиатр, нарколог Алексей Казанцев.
3 октября отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил у нарколога, какая ситуация сейчас наблюдается в России, а также узнал, какие меры нужно предпринять, чтобы уменьшить количество зависимых в нашей стране.
По словам Алексея Казанцева, тенденция к снижению зависимости от алкоголя в России пока не наблюдается.
«Резкого увеличения нет, статистика примерно держится в тех же самых пределах, что и раньше. В мире Россия по алкозависимым занимает не первое, но и далеко не последнее место», — сказал он.
Нарколог отметил, что положительная динамика все же наблюдается в молодежной среде.
«У молодежи алкоголь не востребован, только в определенных регионах, где молодым людям нечего делать. Там нет детских и спортивных площадок, бесплатных кружков и секций. Если верить статистике, молодежь стала меньше увлекаться алкоголем», — подчеркнул он.
Также Казанцев назвал несколько способов решения проблемы, которые, на его взгляд, помогут в борьбе со злободневной напастью. По мнению врача, необходимо в первую очередь увлечь россиян.
«Нужно принимать меры по созданию досуга для граждан. Например, обеспечить людей бесплатными спортивными секциями, кружками по интересам. По телевидению и на уличных билбордах должно быть больше рекламы, агитирующей здоровый образ жизни. Должно быть больше сообщений о пагубном влиянии алкоголя на здоровье и жизнь человека. Не нужно бояться показывать жесткие картинки, надо демонстрировать, с какими необратимыми последствиями может столкнуться человек, злоупотребляющий спиртное», — объяснил нарколог.
Кроме того, специалист обратил внимание и на нехватку государственных клиник, в которых так остро нуждаются алкозависимые.
«В стране нужно создать сеть реабилитационных центров на бесплатной основе, то есть с государственной поддержкой. Такие центры на самом деле есть, но их мало, сеть необходимо расширить. Также нужно обязывать граждан, страдающих от алкогольной зависимости, проходить необходимые для них лечение и реабилитацию. Закон здесь мягко действует, поэтому мы встречаемся с негативными результатами, приводящими в том числе и к летальным исходам, и к страшным преступлениям», — подытожил нарколог Алексей Казанцев.
Ранее директор медицинских услуг цифрового центра Livi Харриет Брэдли заявила, что временный отказ от употребления спиртных напитков благотворно сказывается на организме человека. По ее словам, воздержание от алкоголя в первую неделю поможет восстановить режим сна и повысить работоспособность. На вторую неделю в организме налаживаются кислотный рефлюкс и водный баланс. На третьей неделе отказа от алкоголя нормализуется обмен веществ, стабилизируется артериальное давление, а лишний вес начинает уходить.