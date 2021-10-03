Нарколог Казанцев назвал эффективные способы борьбы с алкоголизмом

У российской молодежи сейчас алкоголь менее востребован, но статистика зависимых от спиртных напитков сохраняется. Об этом в беседе с ФАН рассказал психиатр, нарколог Алексей Казанцев.

3 октября отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил у нарколога, какая ситуация сейчас наблюдается в России, а также узнал, какие меры нужно предпринять, чтобы уменьшить количество зависимых в нашей стране.

По словам Алексея Казанцева, тенденция к снижению зависимости от алкоголя в России пока не наблюдается.

«Резкого увеличения нет, статистика примерно держится в тех же самых пределах, что и раньше. В мире Россия по алкозависимым занимает не первое, но и далеко не последнее место», — сказал он.

Нарколог отметил, что положительная динамика все же наблюдается в молодежной среде.

«У молодежи алкоголь не востребован, только в определенных регионах, где молодым людям нечего делать. Там нет детских и спортивных площадок, бесплатных кружков и секций. Если верить статистике, молодежь стала меньше увлекаться алкоголем», — подчеркнул он.

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Также Казанцев назвал несколько способов решения проблемы, которые, на его взгляд, помогут в борьбе со злободневной напастью. По мнению врача, необходимо в первую очередь увлечь россиян.

«Нужно принимать меры по созданию досуга для граждан. Например, обеспечить людей бесплатными спортивными секциями, кружками по интересам. По телевидению и на уличных билбордах должно быть больше рекламы, агитирующей здоровый образ жизни. Должно быть больше сообщений о пагубном влиянии алкоголя на здоровье и жизнь человека. Не нужно бояться показывать жесткие картинки, надо демонстрировать, с какими необратимыми последствиями может столкнуться человек, злоупотребляющий спиртное», — объяснил нарколог.

Кроме того, специалист обратил внимание и на нехватку государственных клиник, в которых так остро нуждаются алкозависимые.

«В стране нужно создать сеть реабилитационных центров на бесплатной основе, то есть с государственной поддержкой. Такие центры на самом деле есть, но их мало, сеть необходимо расширить. Также нужно обязывать граждан, страдающих от алкогольной зависимости, проходить необходимые для них лечение и реабилитацию. Закон здесь мягко действует, поэтому мы встречаемся с негативными результатами, приводящими в том числе и к летальным исходам, и к страшным преступлениям», — подытожил нарколог Алексей Казанцев.

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Ранее директор медицинских услуг цифрового центра Livi Харриет Брэдли заявила, что временный отказ от употребления спиртных напитков благотворно сказывается на организме человека. По ее словам, воздержание от алкоголя в первую неделю поможет восстановить режим сна и повысить работоспособность. На вторую неделю в организме налаживаются кислотный рефлюкс и водный баланс. На третьей неделе отказа от алкоголя нормализуется обмен веществ, стабилизируется артериальное давление, а лишний вес начинает уходить.