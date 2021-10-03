Путин направил поздравительную телеграмму Сагалаеву по случаю его 75-летия

Москва, 3 октября. Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарду Сагалаеву.

Сагалаеву исполнилось 75 лет. Владимир Путин дал высокую оценку вкладу Эдуарда Сагалаева в становление и развитие отрасли отечественного телерадиовещания, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сагалаева назначили президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей в 1995 году.

К тому же он занимал посты в молодежных редакциях Центрального телевидения Госкомитета по телевидению и радиовещанию. В начале 1990-х Эдуард Салагаев был председателем Союза журналистов СССР. Еще он занимал пост генерального директора гостелерадиокомпании «Останкино».

Владимир Путин ранее поздравил актрису Аллу Демидову с 85-летием. Знаменитость отметила день рождения 29 сентября. Поздравительную телеграмму для Аллы Демидовой опубликовали на сайте Кремля.