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Путин направил поздравительную телеграмму Сагалаеву по случаю его 75-летия

  /   Обновлено: 03 октября 2021 16:04
Общество
Путин направил поздравительную телеграмму Сагалаеву по случаю его 75-летия
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 3 октября. Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарду Сагалаеву.

Сагалаеву исполнилось 75 лет. Владимир Путин дал высокую оценку вкладу Эдуарда Сагалаева в становление и развитие отрасли отечественного телерадиовещания, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сагалаева назначили президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей в 1995 году.

К тому же он занимал посты в молодежных редакциях Центрального телевидения Госкомитета по телевидению и радиовещанию. В начале 1990-х Эдуард Салагаев был председателем Союза журналистов СССР. Еще он занимал пост генерального директора гостелерадиокомпании «Останкино».

Владимир Путин ранее поздравил актрису Аллу Демидову с 85-летием. Знаменитость отметила день рождения 29 сентября. Поздравительную телеграмму для Аллы Демидовой опубликовали на сайте Кремля.

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путин юбилей салагаев
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