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Международный музыкальный конкурс имени Рахманинова проведут в Москве в 2022 году
Общество
Международный музыкальный конкурс имени Рахманинова проведут в Москве в 2022 году
Пресс-служба Симфонического оркестра Ленинградской области

Москва, 3 октября. Первый Международный музыкальный конкурс имени Сергея Рахманинова состоится в российской столице в 2022 году. В нем примут участие пианисты, дирижеры и композиторы.

Постановление о проведении конкурса подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. Ожидается, что музыкальное состязание откроет новые возможности для популяризации творческого наследия Рахманинова.

«Конкурс станет дополнительным стимулом для развития академического музыкального искусства в России», — подчеркнули в пресс-службе.

Участниками конкурса могут стать пианисты в возрасте от 16 до 32 лет включительно, дирижеры не старше 40 лет и композиторы любого возраста. Отборочный тур пройдет заочно, а до очных этапов допустят не более 25 пианистов, 20 дирижеров и 40 композиторов.

Победители конкурса имени Рахманинова получат по 30 тысяч долларов. За второе место участникам положен приз в размере 20 тысяч долларов, а за третье — 10 тысяч. Конкурс планируют проводить каждые четыре года.

Пианист Дмитрий Шишкин ранее рассказал в интервью ФАН, как следует играть музыку Рахманинова на публике. По мнению музыканта, произведения композитора не нуждаются в украшениях в виде шоу.

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москва конкурс рахманинов
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