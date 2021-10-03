Крупнейшие российские банки увеличили ставки по вкладам

Москва, 3 октября. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших в России банков по объему депозитов физлиц в рублях выросла до 6,33%, следует из данных Центробанка.

Согласно статистике регулятора, это наибольший показатель с третей декады августа 2021 года. Во второй декаде месяца средняя максимальная ставка составляла 6,15%.

Речь идет о следующих финансовых организациях: Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Именно по этим банкам проводится мониторинг ЦБ.

Руководство ЦБ на сентябрьском заседании приняло решение увеличить ключевую ставку с 6,5% до 6,75%. Регулятор пошел на такой шаг на фоне растущей инфляции. Аналитики финансового рынка не исключают, что ужесточение монетарной политики в России продолжится. По их мнению, в октябре регулятор может снова повысить ключевую ставку.

Тем временем банки не только повышают доходность вкладов, но и меняют условия ипотечных программ. Изменения пока коснулись ипотеки для жилья на первичном рынке.