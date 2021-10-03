Октябрь окажется насыщенным месяцем для большинства знаков зодиака

Москва, 3 октября. Насыщенным на события месяцем окажется октябрь текущего года. Подробный гороскоп для всех знаков зодиака составила известный астролог Тамара Глоба.

Овны посвятят октябрь взаимоотношениям с коллегами и близкими людьми. Первая половина месяца у представителей этого знака зодиака будет связана с подведением итогов, а вторая — с запуском новых проектов. Октябрь станет для Овнов временем путешествий, внимания и любви.

Для Тельцов второй осенний месяц окажется связан с работой, развитием профессиональных навыков и увеличением дохода. Несмотря на большое количество дел, придется проявить осторожность в общении с близкими. Возможно, родным понадобится помощь, предупредила Глоба.

Большой успех в октябре ждем Близнецов. Дела будут складываться успешно как дома, так и на работе. Вторая половина месяца запомнится этому знаку зодиака поездками, отдыхом и спортом, передает слова астролога «Слово и Дело».

Раки в октябре будут заниматься работой над собой и развитием таких навыков, как писательство. Несмотря на большое количество расходов, представителей знака зодиака вдохновят на работе на новые проекты, которые принесут желаемую прибыль.

Львы во втором месяце осени завершат ряд незаконченных проектов. Новый период в жизни ознаменуется большим количеством поездок, интересных историй и новых впечатлений. Все внимание Львов перейдет на друзей и любимого человека.

Главным вопросом в октябре для Дев станут финансы. Коллеги и знакомые помогут представителям этого знака найти дополнительные источники дохода. Девы также займутся обустройством дома.

У Весов октябрь начнется со встреч, бумажных вопросов и интересных дел. Астролог рекомендует не брать в долг или вступать в другие финансовые обязательства во второй половине месяца.

Скорпионов ожидает много возможностей, плоды которых появятся уже в ноябре. Представителям этого знака не следует брать на себя много обязанностей на работе. Вместо этого лучше отдохнуть и подготовиться к событиям последнего месяца осени.

Стрельцам в октябре нужно заняться реализацией давних планов. Особенно благоприятно ситуация начнет складываться со второй недели месяца. Близкие и друзья поддержат Стрельцов в любых начинаниях.

Козероги в октябре смогут заложить основу для будущих успешных проектов. Тамара Глоба посоветовала быть смелее и идти к поставленным целям.

Возможность путешествовать в дальние страны и изучать новые языки появится у Водолеев. В их окружении появятся новые друзья. Рожденные с 19 января по 18 февраля в октябре смогут хорошо заработать и решить большую часть проблем.

Новый жизненный период начнется во втором осеннем месяце у Рыб, отметил Глоба. Им стоит заняться раздачей долгов, приступить к общественной деятельности и разрешить карьерные вопросы. В конце октября появятся связанные с дальними дорогами возможности.

В минувшем месяце самыми удачливыми оказались Дева, Весы и Рак. Многим из них астрологи спрогнозировали успешные сделки, прибавку к зарплате и улучшение отношений в коллективе.