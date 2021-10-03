Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 17:29
17:28
Происшествия
Бастрыкин потребовал максимально быстро задержать подозреваемого в убийстве девушек в Гае
17:28
Весь мир
Аресты мигрантов и пикет учителей — что произошло в Ливии с 27 сентября по 3 октября
17:25
Происшествия
Пассажир залез на крышу электропоезда на станции «Смоленская» в метро Москвы
17:23
Экономика
Дефицит бюджета РФ на 2021 год может составить 275,2 млрд рублей
17:17
Общество
«Не специально подслушивал»: Путин удивил членов кабмина появлением на совещании
17:16
Общество
Краснодарские хирурги создали пациенту новую челюсть из его ноги
17:13
Политика
Политолог Дудчак дал оценку словам Зеленского о «наглой» внешней политике Украины
17:12
Происшествия
Злоумышленник обстрелял машину с ребенком в Екатеринбурге
17:11
Общество
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Даниил Вершинин
17:11
Политика
Президент Сирии Башар Асад провел телефонные переговоры с королем Иордании
Все новости

Народный художник Иван Лубенников умер на 71-м году жизни

  /   Обновлено: 03 октября 2021 16:01
Общество
Народный художник Иван Лубенников умер на 71-м году жизни
ТАСС  /  Великжанин Виктор

Москва, 3 октября. Российская академия художеств (РАХ) сообщила о смерти Ивана Лубенникова, который является автором оформления фасада Театра на Таганке.

Академик РАХ скончался 3 октября. Причина смерти 70-летнего народного художника не уточняется.

«Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти», — сообщили в пресс-службе РАХ.

Коллеги покойного Ивана Лубенникова выразили искренние соболезнования его семье, близким и коллегам. Где и когда состоятся похороны, пока не известно.

Лубенникова считали одним из самых выдающихся художников-монументалистов современности. Он создал уникальный стиль городской архитектуры.

В конце сентября стало известно о смерти ведущего актера мюзикла «Норд-Ост» Владимира Ябчаника. Ему было всего 56 лет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Народный художник Иван Лубенников умер на 71-м году жизни
смерть лубенников народный художник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru