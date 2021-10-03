Народный художник Иван Лубенников умер на 71-м году жизни

Москва, 3 октября. Российская академия художеств (РАХ) сообщила о смерти Ивана Лубенникова, который является автором оформления фасада Театра на Таганке.

Академик РАХ скончался 3 октября. Причина смерти 70-летнего народного художника не уточняется.

«Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти», — сообщили в пресс-службе РАХ.

Коллеги покойного Ивана Лубенникова выразили искренние соболезнования его семье, близким и коллегам. Где и когда состоятся похороны, пока не известно.

Лубенникова считали одним из самых выдающихся художников-монументалистов современности. Он создал уникальный стиль городской архитектуры.

В конце сентября стало известно о смерти ведущего актера мюзикла «Норд-Ост» Владимира Ябчаника. Ему было всего 56 лет.