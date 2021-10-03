Депутат Рады Кива предрек Украине всеобщую изоляцию из-за политики Зеленского

Киев, 3 октября. «Наглая» политика президента Украины Владимира Зеленского приведет к всеобщей изоляции. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива.

Украинский лидер ранее назвал «наглой» политику страны. По его словам, без такой «наглости» никто не будет видеть шаги государства вперед.

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Кива отметил, что Зеленский не рассказал, к чему привела и приведет подобная позиция Киева. По словам парламентария, «наглая» политика грозит Украине всеобщей изоляцией и бойкотом тех, кто не намерен терпеть хамство. Сейчас страна прошла точку невозврата и находится на этапе самоуничтожения и развала, написал Кива в Telegram.

Ранее высказывание Владимира Зеленского прокомментировал сенатор Совфеда России Алексей Пушков. По его словам, Киеву не следует приравнивать наглость к силе.