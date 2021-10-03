Иностранки поделились впечатлениями от замужества с русскими мужчинами

Москва, 3 октября. Мнение о русских мужчинах высказали иностранки, которые вышли за них замуж. Блогер перевел несколько публикаций сайта Quora.com, где дамы отвечали на вопрос о мужьях из России.

Итальянка с ником Laura Luna рассказала, что замужем за украинцем. Он родился и вырос в Советском Союзе, отлично говорит по-русски и несколько раз бывал в России. На основании этого итальянка сделала вывод, что он «почти как русский и нет никаких отличий».

Laura Luna выделила несколько пунктов, по которым славянские мужчины — лучшие мужья в мире. Во-первых, они очень галантны. Несмотря на всеобщую эмансипацию, русские мужчины не перестали ценить в женщине женщину, считает иностранка.

Во-вторых, русские мужчины не чураются домашней работы. Итальянка призналась, что испытывает смущение, когда ее муж делает «женскую» работу. Супруг для нее — это муж, любовник и друг, с ним можно говорить обо всем. К тому же у него отменное чувство юмора, считает Laura Luna. Русские мужчины щедры, дарят подарки своим женам, друзьям, они отличные отцы и семьянины.

Совершенно противоположное мнение высказала женщина с ником Ann Blanter. Она считает, что ее муж на генетическом уровне запрограммирован быть сексистом.

«Русский мужчина — сексист до мозга костей. Он может быть благонамеренным, любящим, щедрым и даже думать, что он прогрессивен, но он все равно будет сексистом. Это часть российской мужской социализации», — пояснила иностранка.

Любую работу по дому русский мужчина воспринимает как личный подвиг и ждет за это похвалы. Семья для него — это обязательство, от которого нужно иногда отдыхать. Детей любит на расстоянии. Мужа Ann Blanter считает внимательным, умным, но недостаточно эмпатичным. Как любовник он «искренний», и это не всегда значит, что хороший. Супруг этой иностранки много работает и умеет веселиться.

Другая иностранка, Didem Komendantova, попыталась обобщить сведения о русских мужьях. У нее получилось, что славянские мужчины не ревнивые и работящие. Они обеспечивают семью, и на этом их функции заканчиваются, всем остальным заведует женщина.

«Они действительно любят быть влюбленными. И это самое милое в них», — передает слова Didem Komendantova блогер на своем дзен-канале «Иностранцы о России».

Иностранка Joanna Kay считает, что нельзя обобщать более ста миллионов россиян. У всех разные характеры, к тому же все зависит от того, с кем сравнивать. К примеру, русские мужчины могут быть консервативными, однако по сравнению с мусульманскими или азиатскими мужчинами они очень либеральные. Русских считают пьющими, но по сравнению с корейцами они трезвенники, привела пример Joanna Kay.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предрек недолговечность браку, если один из супругов является ярым атеистом, а второй — искренне верующим человеком. Он рекомендовал девушкам не выходить замуж на антицерковно настроенных мужчин.