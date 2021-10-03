Захарова указала на неспособность Киева модернизировать Украину

Москва, 3 октября. Киевский режим сейчас не может предложить миру ничего из того, что ранее было оплачено Западом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мировое сообщество не сможет увидеть шаги его страны вперед, если Киев не будет проводить «наглую» внешнюю политику.

«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд», — пошутила Захарова.

Комментируя высказывание Зеленского, представитель МИД отметила, что на Украине наблюдается провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол и неспособность сохранить традиции. Киев не в состоянии модернизировать страну и предложить мировому сообществу что-либо из заявленного.

«Никаких «шагов вперед нет». Только «сто шагов назад», но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло», — написала дипломат в Telegram.

Официальный представитель ведомства добавила, что власти Украины сейчас решили действовать «по-голохвастовски», пытаясь наглосью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу.

Как стало известно ранее, Захарова удивилась реакции Зеленского на задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Она отметила, что президент не выражал обеспокоенности о судьбе главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и украинского политика Анатолия Шария.