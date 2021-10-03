Шесть человек погибли в авиакатастрофе на юго-востоке Милана

Милан, 3 октября. Небольшой частный самолет потерпел крушение на юго-востоке Милана. Погибли шесть человек. Полиция работает на месте происшествия.

Воздушное судно, которое вылетело из миланского аэропорта Линате и направлялось на Сардинию, упало на неработающее здание парковки неподалеку от станции метро «Сан-Донато».

В результате происшествия произошел пожар. Пламя охватило закрытое на ремонт здание и несколько стоявших рядом с ним автомобилей. Жертвами крушения стали шесть человек.

МАК ранее начал расследование падения самолета L-410 в Иркутской области. Он упал в тайге недалеко от населенного пункта Казачинский. Известно, что сертификат летной годности самолета L-410 должен был закончиться в 2023 году.